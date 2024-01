Könnte der Bitcoin nach seinem jüngsten Sprung etwa schon bald bei 100.000 Dollar stehen? Diese Prognose hat es in sich – darauf sollten sich Krypto-Anleger 2024 einstellen

Im Dezember konnte der Bitcoin endlich wieder über die Marke von 40.000 Dollar klettern – doch ist das etwa erst der Anfang? Gleich mehrere Krypto-Bullen schlagen jetzt im positiven Sinne Alarm und sehen den Bitcoin schon bald bei 100.000 Dollar. Doch welche Gründe sprechen dafür? 2023 konnte der Bitcoin über 150 Prozent zulegen. Können sich da Anleger wirklich in naher Zukunft auf weitere Kurssprünge einstellen?

„CNBC“ ging der Sache auf den Grund und befragte verschiedene Experten.

Bitcoin schon bald bei 100.000 Dollar – das steckt dahinter

„Es scheint, dass [2023] ein Jahr war, um sich auf den bevorstehenden Bullenmarkt vorzubereiten. Aber die Stimmung ist für [2024] und 25 sehr hoffnungsvoll“, erklärte Pascal Gauthier, CEO von Ledger in einem Interview CNBC.

Denn es sprechen gleich mehrere Gründe für eine hoffnungsvolle Stimmung: Zum einen sollen in den USA Bitcoin ETFs zugelassen werden und auch die Halbierung des Bitcoins könnte zu einem Kursanstieg beitragen. "Ich denke, was der ETF wirklich bedeutet, ist, dass Bitcoin zum Mainstream wird, und das ist es, worauf die Leute gewartet haben", so Gauthier dazu. Die Bitcoin-Halbierung ist für Mai 2024 geplant. Das Angebot an Bitcoin wird dabei begrenzt und setzt somit neue Anreize für eine Rallye. Außerdem haben sich die Tumulte um den FTX Crash gelegt und auch Binance-Chef Changpeng Zhao trat als CEO zurück, da er sich schuldig bekannte gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.

„Ich denke, wenn die spekulative Phase erst einmal überwunden ist - und ich denke, wir sind fast fertig damit, wahrscheinlich noch nicht ganz -, dann können sich die wirklichen Bauherren auf die Technologie und die Probleme konzentrieren, die sie in der Welt lösen können, anstatt nur ein riesiges digitales Casino zu haben, in dem die Leute handeln können", sagte David Marcus, CEO von Lightspark in einem Interview mit CNBC.

„Eine Reihe von Marktteilnehmern erwartet eine Hausse einige Zeit nach der Halbierung, aber in Anbetracht der ETF-Nachrichten könnte es sehr gut sein, dass wir schon vorher eine Hausse haben, die die meisten Investoren an der Seitenlinie stehen lässt. Das könnte einen massiven Aufwärtslauf des Preises verursachen", erklärte Vijay Ayyar, Vizepräsident der internationalen Märkte bei der Kryptowährungsbörse CoinDCX, gegenüber CNBC.

Bitcoin bei 100.000 Dollar – wann geht es los?

Standard Chartered bestätigte seine Prognose vom April und sieht den Bitcoin bis Ende 2024 bei 100.000 Dollar. Matrixport erklärte in einer Notiz, dass der Bitcoin bis April 2024 bei 63.140 Dollar steht und bis Ende des nächsten Jahres dann sogar bei 125.000 Dollar. Der Grund liege darin, dass das makroökonomische Umfeld ein robuster Rückenwind für Kryptowährungen bleibe.

Und was sagt der Experte Pascal Gauthir dazu, ob der Bitcoin 2024 die Marke von 100.000 Dollar knacken wird? „Vielleicht“. Eine Preisprognose wollte er laut CNCB jedoch nicht geben. „Was wir sehen, sind starke Fundamentaldaten“.

Innerhalb kurzer Zeit sind Kryptowährungen zu einer viel diskutierten Anlageform geworden. In dem hochvolatilen Markt waren es bisher allerdings eher die risikofreudigen Anleger, die in Bitcoin und Co investiert waren. Die weltweite Nutzung von Kryptowährungen hat laut UNCTAD während der Covid-19-Pandemie aber exponentiell zugenommen und die Anzahl der Kryptonutzer von aktuell rund 257 Millionen soll bis 2027 auf 350 Millionen ansteigen. Gleichzeitig investieren auch immer mehr Unternehmen in den Kryptobereich.

Grund genug für die Redaktion von BÖRSE ONLINE, jetzt ein entsprechendes Finanzprodukt für kryptointeressierte Anleger in ihre Indexwelt aufzunehmen. Im Best of Krypto Index befinden sich die 10 größten Krypto-Coins, bewertet nach ihrer Marktkapitalisierung.



Lesen Sie auch: Bitcoin-ETF genehmigt und trotzdem kein Kurssprung? Was Investoren vor dem 10. Januar wissen müssen

Oder: Zinsen nicht nur auf Tagesgeld, sondern auch auf das Girokonto? Diese deutsche Bank hat ein attraktives Angebot

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.