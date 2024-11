Wenn die berühmte Investorin Cathie Wood mit ihrer Prognose richtig liegt, dann müssten Sie jetzt knapp 20.000 US-Dollar investieren, um schon in wenigen Jahren Millionär zu werden. Was steckt dahinter?

Die Investorin Cathie Wood ist an der Wall Street wohl eine der bekanntesten Personen. Zwar werden ihre Investments häufig kritisiert, da sie meist ein hohes Risiko bergen. Denn Cathie Wood setzt auf disruptive Innovation, also auf Unternehmen, deren Potenzial sich vor allem erst in der Zukunft entfaltet und aktuell noch am Anfang steht.

Fest steht aber auch: Wenn sich jemand mit der Zukunft auskennt, dann sind es Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest.

Und eine der wohl spannendsten Prognosen von Cathie Wood könnte Sie schon in wenigen Jahren zum Millionär machen. Doch was steckt dahinter?

Mit dieser Investition laut Cathie Wood zum Millionär? Das steckt dahinter

Besonders bullisch sind Cathie Wood und ihr Team, was die Wertentwicklung des Bitcoin betrifft. Sie stecken ihr sagenhaftes Kursziel der Kryptowährung bis zum Jahr 2030 bei 3,8 Millionen US-Dollar. Das entspricht vom aktuellen Stand etwa einem Plus von 4.000 Prozent! Tatsächlich gibt es aber sogar noch bullischere Prognosen. Michael Saylor etwa, CEO von MicroStrategy, sieht den Bitcoin im besten Fall bis zum Jahr 2045 bei 49 Millionen US-Dollar.

Doch was stimmt die Investorin so optimistisch? Da wäre wohl zum einen die Zulassung der Spot-Bitcoin ETFs vom Jahresanfang. Damit könnte nicht nur die Akzeptanz der Kryptowährung wachsen, auch gerät sie damit zunehmend aufs Radar von institutionellen Investorin. Laut ARK könnten institutionelle Anleger schließlich „etwas mehr als fünf Prozent ihres Portfolios in Bitcoin investieren“. Auch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, der als Befürworter von Bitcoin gilt, könnte die Wertentwicklung der Kryptowährung in Zukunft nochmal weiter ankurbeln.

Doch was bedeutet das für Ihr Geld, wenn Cathie Wood recht hat? Nun, von einer Wachstumsrate von 4.000 Prozent ausgehend, müssten sie heute einmalig 24.400 Euro anlegen, um bis 2030 daraus eine Million Euro gemacht zu haben. Das mag alles sehr ambitioniert wirken und sicherlich birgt ein Investment in Kryptowährungen stets ein hohes Risiko. Ausgeschlossen ist eine solche Entwicklung aber nicht. Anfang 2019 etwa lag der Preis für den Bitcoin noch bei 3.800 US-Dollar.

Lesen Sie auch: Wenn Bitcoin 100.000 Dollar erreicht, müssen Anleger sofort ...

Oder: Milliardär Ken Fisher reduziert berühmte Aktie für die Ewigkeit drastisch – sollten Sie es auch?