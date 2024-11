Wenn der Bitcoin die 100.000 Dollar Marke erreicht, wird es für Anleger sehr interessant. Dann gilt es sofort zu reagieren, denn 2 Kursverläufe sind dann wahrscheinlich. Was aktuell realistischer erscheint und was die nächsten Kursziele sind.

Sobald der Bitcoin die 100.000 Dollar Marke knackt (aktuell steht er bei 97.000 Dollar), wird es ein großes Medien-Echo geben. Anleger sollten dann sofort reagieren, denn zwei Kursverläufe sind dann realistisch:

Bitcoin knackt 100.000 Dollar - und stürzt ab

Es kann nämlich gut sein, dass die großen Bitcoin-Käufer den Kurs der Kryptowährung jetzt auf 100.000 Dollar treiben und dann Bitcoin vorerst verkaufen. So könnte man die schwachen Hände - diejenigen, die jetzt euphorisiert nach der US-Wahl eingestiegen sind - aus dem Markt drängen und günstiger zurückkaufen. In diesem Fall könnte der Bitcoin von knapp über 100.000 Dollar erstmal wieder auf rund 88.000 Dollar, im schlechtesten Fall sogar auf 78.000 Dollar nochmal zurückkommen, bevor der Bullenmarkt fortgesetzt wird.

Sollte dieses Szenario eintreten, so könnten Anleger kleine Teilgewinne bei etwa 100.000 Dollar verkaufen und ab 90.000 Dollar sukzessive wieder in den Markt einsteigen. Das wichtige 1,618er Fibonacci-Level vom vorherigen Rekordhoch bis zum Tief bei unter 20.000 Dollar zeigt einen Widerstand bei 103.000 Dollar an.

Doch was ist, wenn der Bitcoin einfach durch die 100.000 Dollar durchschießt?

Wenn Bitcoin 100.000 Dollar überwindet, muss man ...

Es ist aktuell wahrscheinlicher, dass der Bitcoin nicht direkt durch die 100.000 durchschießt, sondern nochmal korrigiert. Einfach weil er heißgelaufen ist und es zu viel Euphorie gibt. Doch sollte der Bitcoin durch die 103.000 Dollar (wichtiges Fibonacci-Level durchschießen), dann gilt Folgendes:

Sollten Anleger dann schon kleine Teilgewinne bei rund 100.000 Dollar mitgenommen haben, so investieren Sie diese in Ethereum. Dieser Coins dürfte nach der ersten Bitcoin-Bullenphase dann deutlich zulegen. Ansonsten lässt man die Bitcoin-Gewinne laufen und nimmt den nächsten Widerstand bei 114.000 Dollar ins Visier.

Aufgrund der Fibonacci-Analyse erscheint am Ende des Bullenmarkets irgendwann in 2025 ein Kursziel von 150.000 bis 180.000 Dollar für den Bitcoin als realistisch.

Und einen interessanten Chart haben wir noch: Wenn Sie unten den Chart von Tradingview ansehen, dann erkennen Sie, dass der Bitcoin aktuell genau dem Chartmuster nach dem Durchbrechen des Rekordhochs im November 2020 folgt. Dies wird sicherlich nicht 1 zu 1 so weitergehen, doch auch dieses Muster zeigt an, dass jetzt erstmal eine Korrektur kommt.

www.tradingview.com Bitcoin Vergleich 2020 - 2024

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.