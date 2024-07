So startet der DAX am Mittwoch nach Verlusten am Dienstag. Kann es wieder nach oben gehen? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Delivery Hero und Ionos.

Nach dem größten Rücksetzer des Dax seit Mitte Juni am Vortag haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Der DAX lag am Mittwoch in den ersten Handelsminuten mit 0,4 Prozent im Plus bei 18.304 Punkten.

"Heute ist kaum mit Impulsen zu rechnen und es ist fraglich, ob sich Anleger vor Veröffentlichung der US-Inflationszahlen aus der Deckung wagen", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktausblick. Am Donnerstag werden in den USA die Verbraucherpreise im Juni publiziert. Sie könnten weiteren Aufschluss geben für Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. An der Wall Street traten derweil die großen Börsenindizes auf der Stelle.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Morgen um 0,2 Prozent auf 25.301 Zähler zu. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag leicht im Plus.

Aktien von Delivery Hero im Fokus

Die Aktien von Delivery Hero verteuerten sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 2,5 Prozent auf 19,70 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Am Montag waren sie mit 17,35 Euro auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten abgerutscht. Händler führten die Kurserholung am Morgen auf Medienberichte zurück, denen zufolge bei der Bestell-App Baemin der südkoreanischen Tochter Woowa Brothers die Order-Gebühren steigen sollen.

Mit einer solchen Gebührenerhöhung - sollten sich die entsprechenden Medienberichte als richtig erweisen - würde die Profitabilität von Baemin deutlich steigen, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion. Die prozentuale Gebühr von Baemin liege gegenwärtig unter der von Wettbewerbern wie CPNG und Yogiyo.

Aktien von Ionos im Fokus

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ionos von 23,20 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee äußerte sich am Mittwoch positiv zur Preissetzungsmacht des Spezialisten für Internetdienste. Dabei verwies er auf steigende Markenwerte und die Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Letztere fördere die Ertragsdynamik und das Bewertungspotenzial. Dies seien Schlüsselfaktoren für eine deutliche Aufwertung der Aktie gegenüber jenen von Mitbewerbern.

