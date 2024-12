2025 könnte das Jahr für Kryptowährungen werden. Warum viele Anleger 2025 viel Geld verdienen könnten und warum man dabei nicht nur auf Bitcoin und Ethereum setzen sollte.

Sie haben vielleicht auch schon mal gehört, dass der Bitcoin in einem Vier-Jahres-Zyklus verläuft. Weil das Halving des Bitcoin – bei diesem Event wird ungefähr alle 4 Jahre die Inflationsrate des Bitcoin in Form von neu ausgeschütteten Bitcoin halbiert – sorgt im Nachgang für einen Preisanstieg. Denn es kommen weniger neue Bitcoin auf den Markt, die für einen Preisanstieg aufgekauft werden müssen. Und wenn man an den Fingern abzählt, wie die Vier-Jahres-Zyklen verlaufen (2013 Bullenmarkt, 2017 Bullenmarkt und 2021 Bullenmarkt) dann kommt man zu der überraschenden Erkenntniss, dass es auch 2025 wieder so weit sein dürfte. Welche Gefahren es dennoch gibt und auf welche Kryptowährungen Anleger neben Bitcoin und Ethereum setzen sollten.

Nicht nur Bitcoin und Ethereum: Diese Kryptowährungen sollte man kaufen

Eines kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen: Bitcoin und Ethereum werden nicht die beste Performance aller Kryptowährungen in 2025 hinlegen. Dennoch sollte kein Krypto-Anleger auf die beiden Coins verzichten. Denn sie sind so etwas wie der Standard unter den Kryptowährungen. Es kann aber immer mal kleinere und neuere Projekte geben, die einen wahren Hype erleben und Bitcoin und Ethereum deswegen überflügeln. Darum schlagen wir vor, ein ausgewogenes Krypto-Portfolio wie folgt zu gestalten:

1. 65 Prozent Bitcoin

2. 20 Prozent Ethereum

3. 5 Prozent SEI

4. 5 Prozent VeChain

5. 5 Prozent Floki

Dabei behaupten wir nicht, dass dies auf jeden Fall das beste Krypto-Portfolio in 2025 wird. Doch hier profitieren Anleger von verschiedenen Trends. Und deswegen sollten Sie auf Bitcoin, Ethereum, SEI, VeChain und Floki setzen:

Sie wollen von starken Krypto-Investments profitieren? Dann finden Sie jetzt im Aktienreport "Historische Kaufchancen 2025" heraus, welche Krypto-Aktie bis zu 500 Prozent Kurspotenzial liefern kann.

Beste Kryptowährungen 2025? Bitcoin, Ethereum, SEI, Floki und VeChain im Check

Bitcoin gehört auf jeden Fall ins Depot und sollte aufgrund seiner verhältnismäßig guten Stabilität unter den Kryptowährungen und durch die Beliebtheit bei Institutionellen Investoren rund zwei Drittel des Anteils ausmachen. Als digitales Gold und Wertspeicher eignet es sich am besten.

Daneben bietet die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum sicherlich mehr Kurschancen als Bitcoin, ist aber auch deutlich volatiler. Ethereum basiert zwar auch auf einer Blockchain, aber Ethereum muss man sich eher als Krypto-Computer vorstellen, auf dem man ganz viele verschiedene Anwendungen wie DeFi, NFTs und weitere laufen lassen kann. Deswegen sollte Ethereum rund ein Fünftel des Depots ausmachen.

Denn selbst falls die nun drei folgenden recht spekulativen Coins keinen Erfolg verheißen, so dürften Anleger mit Bitcoin und Ethereum doch schon ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 haben.

Dabei ist Sei eine spezielle Blockchain, die auf dezentralisierte Börsen zugeschnitten ist. So schreibt der Branchendienst Coinmarketcap zu Sei: „Sei stellt einen bahnbrechenden Ansatz im Blockchain-Bereich dar, der speziell darauf ausgelegt ist, die Funktionalität und Leistung dezentraler Börsen (DEXes) zu verbessern. Sie gilt als erste branchenspezifische Layer-1-Blockchain und konzentriert sich auf die Optimierung von Handelsprozessen, was den Börsen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Diese Plattform wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen von DEXes zu erfüllen, die für das Krypto-Ökosystem von zentraler Bedeutung sind, und erleichtert nicht nur den Handel mit Vermögenswerten, sondern dient auch als Plattform für NFT und den Austausch von Gegenständen im Spiel.“ Sei ist sehr spekulativ und sollte deswegen lediglich mit 5 Prozent ins Portfolio aufgenommen werden. Hier partizipieren Anleger am Trend hin zu dezentralen Börsen.

Als nächstes ist die Kryptowährung VeChain zu nennen. Dies ist eine chinesische Kryptowährung, welche aktuell 90 Prozent vom Rekordhoch entfernt ist und durchaus als spekulativ einzuschätzen ist. Dennoch können Anleger hier vom Trend profitieren, wenn es in China wieder wirtschaftlich besser läuft und sich die Chinesen wieder etwas mehr für Kryptowährungen öffnen. VeChain hat sich darauf spezialisiert, echte reale Unternehmen und Produkte mit der Blockchain zu verbinden.

Und als letzter und wohl am meisten spekulativer Coin – der aber auch enorme Chancen bietet – ist Floki. Floki ist ein Meme-Coin und kann eigentlich nichts. So ungefähr wie Dogecoin. Im letzten Jahr entstanden einige Memecoins wie Pepe, Floki, Wif und viele weitere, die einfach nur zum Spaß und zum Spekulieren da sind. Dennoch vervielfachten sich viele Kurse. Und 2025 könnte es weiter nach oben gehen. Wer sich diesen Trend nicht entgehen lassen möchte, der setzt auf Floki und Meme-Coins. Hier muss man aber durchaus mit einem Totalverlust rechnen und sollte die Einsätze begrenzt halten.

So haben Sie gesehen, warum 2025 ein gutes Jahr für Kryptowährungen werden sollte und auf welche Coins Sie neben Bitcoin und Ethereum noch setzen können. Wenn Sie die Coins einzeln kaufen wollen, dann schauen Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Krypto Plattform-Vergleich nach den günstigsten und besten Anbietern oder investieren Sie in 10 ausgewählte Coins mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index.

Und lesen Sie danach auch: 500% Kurspotenzial: Geniale Krypto- und KI-Aktien, die ALLES verändern

oder: MSCI World: Mit dem ETF und nur 100 Euro im Monat zum Millionär werden

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, SEI.