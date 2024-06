Der Markt möchte schwache Hände ausspülen. So jedenfalls dürfte es den meisten Bitcoin- und Ethereum-Anlegern aktuell vorkommen. Warum die Kryptowährungen fallen und ab wann die Rallye endlich weitergeht.

Der Markt für Kryptowährungen ist aktuell zäh. Doch Anleger sollten sich bei Bitcoin und Ethereum jetzt nicht täuschen lassen: Denn zwei einfache Gründe sorgen aktuell für einen Abverkauf. Wann dieser enden dürfte und ab wann die Rallye weitergehen könnte:

Das ist der Grund für den Abverkauf bei Bitcoin und Ethereum

www.tradingview.com Euro-Dollar

Das Geheimnis liegt in diesem Chart von Tradingview. Dieser zeigt nämlich den Euro-Dollar-Kurs. Also wie viele Dollar bekommt man, wenn man einen Euro eintauscht. Warum ist das wichtig? Wer sich mit Kryptowährungen beschäftigt, der weiß, dass es große Rallyes beim Bitcoin nur gab, wenn der Euro gegenüber dem Dollar zulegte. Eine Rallye ist niemals möglich, wenn der Dollar stärker wird. Dies ist auch in dem Chart zu sehen. Die letzte Bitcoin-Rallye ist in dem Chart zu sehen, als der Euro-Dollar-Kurs ab September 2023 stark zulegte. Kleinere Bewegungen sind immer mal möglich. Aber eine richtige Rallye kann es nur geben, wenn der Dollar schwächer wird. Weil der US-Dollar zuletzt aber stärker wurde, fielen Bitcoin und Ethereum.

Die gute Nachricht: Wie im Chart zu erkennen ist, ist der Euro-Dollar-Kurs jetzt auf der blauen Unterstützungslinie angekommen. Klar, der Kurs könnte auch nach unten brechen und dann würden die Kryptowährungen weiter fallen. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Kurs wieder nach oben dreht, weil die Unterstützungslinie hält und bei Ausbruch aus dem blauen Dreieck die nächste Rallye der Kryptowährungen gezündet wird. Und zwar auch aus diesem nächsten einfachen Grund:

Übrigens: Mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index setzen Anleger stets auf 10 große Kryptowährungen. Darunter auch Bitcoin und Ethereum.

Dann geht die Rallye bei Bitcoin und Ethereum weiter

Der zweite fundamentale Grund für die Krypto-Schwäche lautet: Es fehlt aktuell das Narrativ. Der Bitcoin-ETF und dann das Bitcoin-Halving haben eine schöne Geschichte geliefert. Doch danach war mal die Luft raus und Anleger nehmen Gewinne mit. Zwar gab es nochmal ein kleines Aufbäumen durch die Zulassung des Ethereum-ETFs. Doch da die besagten Ethereum-ETFs immer noch nicht handelbar sind, entwich wieder Luft aus dem Krypto-Sektor. Doch nun gibt es spannende Neuigkeiten:

Denn wie Eric Balchunas von Bloomberg berichtet, geht die Finanz-Nachrichtenagentur von einem Handelsstart der Ethereum-ETFs am 2. Juli aus. So twitterte Experte Balchunas: "Wir verschieben unser Über-/Unter-Datum für die Einführung des Spot-Ether-ETF auf den 2. Juli, nachdem wir gehört haben, dass die Mitarbeiter heute Kommentare zu den S-1-Anleihen an Emittenten gesendet haben, und diese sind ziemlich gering, nichts Großes, und bitten um sie in einer Woche zurück. Es besteht eine gute Chance, dass sie daran arbeiten, sie in der nächsten Woche für wirksam zu erklären und sie vor der Feiertagswoche von ihrem Teller zu bekommen. Alles möglich, aber das ist derzeit unsere beste Vermutung."

Würde bedeuten: Schon in rund 2 Wochen wären die Ethereum-ETFs handelbar. Dies fällt sehr gut mit dem Euro-Dollar-Dreieck oben zusammen, welches sich in den kommenden zwei Wochen nach oben auflösen könnte. Fallen diese beiden Ereignisse zusammen, so könnte es der nächste perfekte Sturm für Bitcoin und Ethereum sein und die nächste Rallye dürfte vor der Tür stehen. Noch müssen Anleger bei Kryptowährungen das Geschehen aber ganz genau beobachten.

Und lesen Sie auch: Deutscher Millionär verrät: 2,8 Millionen in Aktien erreichte ich mit dieser Strategie

oder: "Das ist der geheime Plan der Notenbanken", verrät deutscher Aktien-Experte

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.