Am Freitag oder Samstag ist es so weit: Das lange erwartete Bitcoin Halving steht bevor. Doch aktuell sieht es bei den Kryptowährungen rund um Bitcoin und Ethereum nicht rosig aus. Was sollen Anleger jetzt also tun?

Noch 4 Tage. Das zeigen diverse Bitcoin Halving Countdown Seiten im Internet an. Dabei schwankt die Zeit, denn das Bitcoin Halving findet nicht an einem konkreten Datum statt, sondern ist an das Finden eines bestimmten Blocks der Blockchain gekettet. Rund alle 10 Minuten wird ein neuer Block gefunden, es kann aber eben mal schneller gehen und mal länger dauern. Aktuell sehen die Prognosen vor, dass das Bitcoin Halving am Samstag, 20. April in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit passieren wird. Doch crashen Bitcoin und Ethereum bis dahin noch?

Crash vor dem Bitcoin Halving?

In den letzten Tagen ging es ziemlich ruppig bei den Kryptowährungen zu. Altcoins verloren teils 20, 30 oder 40 Prozent, während auch Bitcoin und Ethereum ordentlich einbüßten. Zu tun hatte das mit einer Abkühlung der Aktienmärkte: Lesen Sie dazu auch: Die Aktien-Korrektur kommt: Tor des Schicksals zeigt potenziellen Börsen-Verlauf der nächsten Wochen und mit den Spannungen zwischen Israel und dem Iran. Weil Kryptowährungen sehr volatil sind, wird hier oft zuerst Kasse gemacht. Zudem flossen in den letzten Tagen wieder sehr viele Bitcoin aus dem Grayscale-ETF ab und drückten somit den Kurs.

Doch einen dramatischen Crash müssen Anleger vor dem Halving, bei welchem die Menge an neu ausgeschütteter Bitcoin, die bei Finden eines Blocks freigegeben werden, halbiert wird, nicht haben. Und das sind die Gründe:

So sieht es jetzt bei Bitcoin und Ethereum aus

Übrigens: Am Donnerstag um 17 Uhr erscheint auf unserem Youtube-Kanal ein exklusives Video zum Bitcoin Halving mit dem Schweizer Krypto-Insider. Verpassen Sie dieses nicht und abonnieren Sie den Kanal schon jetzt.

So, zurück zum Geschehen:

www.tradimngview.com Bitcoin-Chart

Wie dieser Chart von Tradingview zeigt, befindet sich der Bitcoin aktuell in einer Seitwärtsphase. Das 0,236er Fibonacci-Level der letzten Rallye bildet dabei die untere Begrenzung und das Rekordhoch die obere. Solange Bitcoin sich in dieser Seitwärtsphase bewegt, ist nichts Schlimmes passiert. Anleger können sogar darüber nachdenken, am unten Ende einzukaufen. Bricht der Trend allerdings, dann geht es ein Stockwerk tiefer. Alle Anleger müssen jetzt mit erhöhter Volatilität rechnen.

Bei Ethereum sieht es derweil schlimmer aus:

www.tradingview.com Ethereum

Denn die Kryptowährung Ethereum befindet sich bereits in einem Abwärtstrend. Auch hier wurde die untere Begrenzung getestet. Bricht diese, geht es nochmal tiefer, doch wenn sich eine solche Flagge nach einem Aufwärtstrend bildet, dann wird diese oftmals nach oben hin aufgelöst. Es ist also Stand jetzt wahrscheinlicher, dass Ethereum sich wieder nach oben kämpft und nach oben hin ausbricht. Jetzt wäre eine ganz gute Gelegenheit zum Nachkauf für risiko-bereite Anleger. Denn klar ist auch: Gibt es ein Börsenbeben oder verschlimmert sich die Lage in Nahost, dann hilft auch die schönste Charttechnik nichts. Denn dann dürfte es nach unten gehen. Aktuell sehen die Charts zwar nicht berauschend aber noch okay aus bei Ethereum und Bitcoin.

Es bleibt also spannend mit leichten positiven Aspekten vor dem Bitcoin-Halving. Und wenn Sie ebenfalls vor dem Halving noch auf Kryptos setzen und dabei Ihr Risiko streuen wollen, dann schauen Sie sich unseren BÖRSE ONLINE Best of Krypto-Index an, der seit Auflage 145 Prozent im Plus ist.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.