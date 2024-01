Nach vielem Hin und Her ist der Bitcoin-ETF von der SEC endlich genehmigt worden. Das müssen Anleger jetzt wissen und so reagiert der Kurs der Kryptowährung auf die viel erwartete Nachricht:

Es ist so weit: Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat sich viel Zeit gelassen, um eine Entscheidung über die Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zu treffen, doch am Mittwoch gegen 22 Uhr fiel das finale Urteil.

Nach Falschmeldung: Bitcoin-ETF jetzt doch genehmigt!

Im Vorfeld dieser Entscheidung kam es allerdings zu einigen Unruhen. Bereits am Dienstag hatte der Twitter (X) Account der Aufsichtsbehörde die Zulassung vermeldet. Bald stellte sich jedoch heraus, dass es sich hierbei um eine betrügerische Nutzung durch einen Hackerangriff handelte.

Am Mittwoch, dem letzten Tag der Frist für die Zulassung, kam dann die offizielle Bestätigung: Schon am Donnerstag soll es den großen Vermögensverwaltern BlackRock, Fidelity und Co. möglich sein, die ETFs an den Markt zu bringen.

So reagiert der Kurs von Bitcoin

Bereits in den Wochen zuvor war der Kurs des Bitcoins in Erwartung dieses Ereignisses massiv angestiegen und hatte sich über die Marke von 45.000 US-Dollar gesetzt. Hintergrund: Anleger sind hoffnungsvoll, dass die Zulassung der ETFs mehr institutionelle Gelder in den Markt bringen könnte.

Aufgrund der starken Kurssteigerung im Vorfeld reagierte der Bitcoin allerdings kaum auf die Nachricht. Auch die wichtige Widerstandsmarke bei 48.000 US-Dollar konnte am Abend nicht durchbrochen werden. Daher bleibt die Entwicklung in den kommenden Tagen abzuwarten.

Börse Online bleibt aber, gerade aufgrund der guten Nachrichten, weiter optimistisch für die Kryptowährung und empfiehlt diese zum Kauf.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.