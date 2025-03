Die Kurse von Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. sind in den vergangenen Wochen deutlich abgesackt. Doch könnte dieser Abverkauf eine Chance für Investoren sein? Zumindest sind Experten extrem optimistisch.

Der Bitcoin hat von seinem Hoch bei 109.000 US-Dollar zuletzt deutlich korrigiert und ist sogar zeitweise unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Noch schlimmer erging es vielen anderen Kryptowährungen. Doch kann der aktuelle Abverkauf vielleicht die perfekte Kaufchance sein?

Experten sehen massives Kurspotenzial für den Bitcoin

Zumindest einige Experteneinschätzungen deuten darauf hin, dass Bitcoin & Co. noch ordentlich Potenzial nach oben haben, trotz des aktuellen Abverkaufs. So bestätigte kürzlich etwa der Stratege Tom Lee von Fundstrat sein Kursziel von 250.000 US-Dollar für die Mutter aller Kryptowährungen im Jahr 2025. Das wären vom aktuellen Niveau 187 Prozent Kurspotenzial.

Auch andere bekannte Adressen an der Wall Street wie Bernstein (Kursziel 200.000 US-Dollar) oder VanEck (180.000 US-Dollar) haben zuletzt an ihren hohen Kurszielen festgehalten. Grund: Die Experten glauben wegen der zunehmenden institutionellen Annahme des Assets und der Deregulierung unter US-Präsident Donald Trump an steigende Kurse.

Perfekte Kaufchance bei Bitcoin, XRP, Ethereum & Co?

Haben die Experten mit ihren Thesen recht, dann könnte sich aktuell eine perfekte Kaufchance für Anleger bei Bitcoin, Ethereum & Co. ergeben.

Hinzu kommt positiv, dass die Mutter aller Kryptowährungen zuletzt die 200-Tage-Linie bei 84.000 US-Dollar zurückerobern konnte, während XRP nach dem Ende des SEC-Rechtsstreites ebenfalls ordentlich anziehen konnte.

Allerdings sind die Top-Krypto-Coins weiterhin deutlich von ihren Hochs, die Anfang des Jahres markiert wurden, entfernt und bisher gibt es lediglich erste Anzeichen für eine Erholung, die sich angesichts der aktuellen Volatilität auch als Fehlsignale entpuppen können.

Lesen Sie auch:

Mit diesen Aktien jetzt bis zu 8,2% Dividendenrendite kassieren

Oder:

Bayer-Aktie: Nächste Schocknachricht – Was tun?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.