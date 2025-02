Der DAX scheint den starken Januar zu besiegeln – wie geht es nun weiter? Außerdem im Fokus: die Aktien von Siemens Energy und Merck.

Es scheint, als würde der DAX seinen starken Januar besiegeln. Auch heute brach der deutsche Leitindex erneut einen Rekord und schaffte es zur Mittagszeit erstmals auf 21.800 Punkte. Aktuell liegt er 0,15 Prozent im Plus und steht bei 21.758 Punkten. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,2 Prozent im Plus und liegt bei 5.292 Punkten.

Sorgen vor KI-Konkurrenz aus China hatte der DAX zu Wochenbeginn schnell abgehakt, denn mittlerweile hat er in der Wochenbilanz 1,8 Prozent gewonnen. Er steuert damit auf einen außerordentlich guten Monat zu, denn bislang hat er 9,4 Prozent gewonnen. Der Jahresauftakt könnte einer der stärksten überhaupt werden: Zuletzt hatte der Dax 2012 mit 9,5 Prozent noch einen Tick stärker zugelegt.

„Effizientere Künstliche Intelligenz wird den Boom nicht stoppen, sondern beschleunigen", sagte der Portfoliomanager Jack Janasiewicz von Natixis IM Solutions. Wenn mit geringeren Kosten dieselbe Leistung möglich sei, stiegen nicht nur die Margen der Tech-Firmen, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität. „Höhere Kapitalrenditen könnten also zu noch mehr Investitionen in KI führen, anstatt sie zu reduzieren", so der Experte.

Auch Zinsentscheide brachten den deutschen Leitindex in dieser Woche nicht aus dem Tritt, zumal die Europäische Zentralbank der trägen Wirtschaft in der Eurozone mit niedrigeren Zinsen unter die Arme greift. Marktbeobachter Robert Halver von der Baader Bank sieht die Zutaten für eine langfristige Fortsetzung der Rally weiter gegeben.

Allerdings warnen einige Experten bereits vor einer korrekturbedürftigen Marktlage. „Je nach Nachrichtenlage bei Inflation, Zinsphantasie, großer Politik und Berichtsaison ist immer wieder mit Kursschwankungen zu rechnen", gibt deshalb auch Halver zu bedenken. Ein "Druckablass" wäre aber gesund und biete Anlegern wieder günstigere Kaufgelegenheiten.

Aktien von Siemens Energy und Merck im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es aktuell von der Performance her die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von 3,7 Prozent.

Die Aktie legte nach ihrer Delle zu Wochenbeginn den Erholungskurs ein. Die Kurslücke, die am Montag entstanden war angesichts aufgekommener Sorgen vor günstigeren KI-Anwendungen aus China ist damit geschlossen. Im nächsten Schritt könnten die Energy-Anteile ihr Rekordhoch ins Visier nehmen, das sie vor einer Woche bei 60,40 Euro erreicht hatten.

Das chinesische Start-up DeepSeek hatte vor wenigen Tagen gezeigt, dass Software mit Künstlicher Intelligenz womöglich mit weniger Rechenleistung trainiert werden kann als bisher gedacht. Gerade die Fantasie des hohen Energiebedarfs von KI aber hatte Siemens Energy im vergangenen Jahr vom Sanierungsfall zum Highflyer gemacht. Lob für die jüngsten, am Montagabend veröffentlichten Quartalszahlen des Konzerns hatten Anleger aber schnell etwas besänftigt.

Das Schlusslicht im DAX bildet unterdessen von der Performance her die Aktie von Merck, die aktuell 2,77 Prozent im Minus liegt. Sie konsolidiert damit den jüngsten Erholungsversucht. Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 180 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick mit ordentlichen Quartalsergebnissen der Darmstädter.

Mit Material von dpa afx

Lesen Sie auch: Steuer-Hammer? Politiker plant Revolution bei Aktien und Immobilien

Oder: DeepSeek-Crash erst der Anfang? Bekannter Experte warnt vor noch größeren Korrekturen