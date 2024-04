Die Aktienmärkte geraten in unruhige Gewässer. Ist es jetzt an der Zeit in andere spannende Assets wie Gold und Silber zu investieren, die nicht nur Stabilität, sondern zudem die Aussicht auf hohe Renditen bringen?

Die Aktienmärkte scheinen in einen Korrekturmodus überzugehen, was Anleger dazu veranlasst, sich nach alternativen, sicheren Investments umzusehen. Dabei kommen Edelmetalle, die kürzlich in eine enorme Rallye gestartet sind, wie gerufen. Doch sind Gold und Silber jetzt tatsächlich interessant, anstatt von Aktien?

Gold und Silber als Renditebringer, wenn Aktien fallen?

Gold und Silber gelten als Schutz vor Krisen und Korrekturen am Aktienmarkt durch ihre niedrige Korrelation zu Wertpapieren. Doch dies könnte bei dem nächsten Rücksetzer nicht der Fall sein. Hintergrund: In den vergangenen drei Jahren hat sich die Korrelation von Gold zu Aktien deutlich erhöht. Im Fall eines Rücksetzers ist daher nicht garantiert, dass Edelmetalle nach oben laufen.

Grundsätzlich sollten sich Anleger außerdem klarmachen, dass Gold und Silber definitiv kein Ersatz für klassische Aktien sind. Denn während die Edelmetalle unproduktive Assets sind und rein von spekulativem Kapital getrieben, sind Anteilsscheine an Unternehmen Teil des Produktivkapitals, deren Bewertung mit handfesten Gewinnen unterlegt ist. Angesichts dessen haben sich Aktien über lange Zeiträume besser entwickelt als Edelmetalle.

Trotzdem kann Gold genauso wie der Bitcoin und andere unproduktive Assets Chancen bieten und sich zur Diversifikation eignen, sollte die Korrelation zu Aktien wieder sinken.

Gold 25 Prozent Kurspotenzial und für Silber 77 Prozent Kurspotenzial?

Dementsprechend sind Silber und Gold aktuell eher als Beimischung interessant, statt als sicherer Hafen. Doch es stellt sich die Frage: Wie stark können die beiden Edelmetalle noch ansteigen?

In einer neuerlichen Studie der Citibank haben die Analysten des Geldhauses dazu eine steile These aufgestellt. Wegen der steigenden geopolitischen Risiken und trotz der mangelnden Aussicht auf Zinssenkungen soll das Edelmetall noch in diesem Jahr die Marke von 3.000 US-Dollar durchbrechen. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 25 Prozent.

Noch mehr Kurspotenzial sieht dagegen Analyst JC O’Hara von Roth MKM für Silber. Der Experte erwartet nach einem Durchbruch der Marke von 30 US-Dollar einen schrittweisen Anstieg bis auf 50 US-Dollar. Dies wäre ein Kurspotenzial von 77 Prozent.

Jetzt in Gold und Silber investieren?

Zwar sind beide Kursziele enorm optimistisch, doch zeigt es wie positiv die Aussichten für Silber und Gold sind. Dementsprechend kann es sich für Anleger jetzt lohnen, einen Blick auf beide Edelmetalle zu werfen, wenngleich diese kein Ersatz für die klassische Aktienanlage sind.

Lesen Sie auch:

Gold jetzt kaufen? Goldman Sachs schraubt das Kursziel massiv nach oben

Oder:

Nur noch 4 Tage: Crashen Bitcoin und Ethereum jetzt vor dem wichtigen Bitcoin Halving?