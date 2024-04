Gold klettert von einem Rekordhoch zum anderen, doch zumindest laut den Experten von Goldman Sachs dürfte mit der Rallye weiterhin nicht Schluss sein. Darum schrauben die Analysten jetzt ihr Kursziel deutlich nach oben:

Gold hat in der letzten Woche neue Rekordhochs markiert und das trotz der Aussicht darauf, dass in den USA die Zinsen nicht so schnell wie bisher erwartet gesenkt werden. Zusätzlich konnte das Edelmetall im Zuge der militärischen Handlungen gegenüber Israel weiter zulegen.

Angesichts dieser Entwicklungen ist Goldman Sachs jetzt deutlich optimistischer für die Entwicklung von Gold.

Goldman Sachs schraubt das Kursziel nach oben

So sehen die Experten des Geldhauses einen Anstieg bei dem Edelmetall bis zum Ende des Jahres auf 2.700 US-Dollar statt auf 2.300 US-Dollar. Dies würde einen weiteren Anstieg um 14 Prozent bedeuten, nachdem Gold bereits in den vergangenen drei Monaten eine ähnliche Performance gezeigt hat.

Grund ist laut den Experten ein Momentumwechsel für Gold. So orientieren sich Anleger wegen der Unsicherheit in der Welt zu realen Vermögenswerten, wie Analyst Nicolas Snowden schrieb. Besonders die steigende Zahl globaler Konflikte hätte zuletzt dazu beigetragen.

Wann endet die Rallye bei Gold?

An ein Ende der Rallye bei Gold ist dagegen laut Goldman Sachs kaum zu denken. Die Experten halten, abgesehen von kleineren Korrekturen, einen deutlichen Rücksetzer für unwahrscheinlich. Selbst ein Szenario weiter hoher Zinsen dürfte nicht zum Problem für das Edelmetall werden, so die Analysten.

Einzig ein Szenario einer friedlichen Lösung der Konflikte in der Ukraine, gepaart mit einem Ende der Goldkäufe der Notenbanken in den Emerging Markets könnte, wie Goldman skizziert, ein Problem werden. Allerdings halten die Experten einen solchen Verlauf für sehr unwahrscheinlich.

Gold bald bei 2.700 US-Dollar?

Dementsprechend weisen alle Zeichen auf einen weiteren Anstieg von Gold hin. Das Edelmetall wird dabei nun zusätzlich von einem weiteren Faktor, dem sich verschärfenden Konflikt in Israel, getrieben. In diesem Zuge sind weitere Rekordhochs definitiv möglich.

Sollten die äußeren Umweltfaktoren für Gold in dieser Form bestehen bleiben, dann ist sogar ein Anstieg auf die von Goldman Sachs prognostizierten 2.700 US-Dollar möglich.

TradingView Gold 1 Jahr Chart

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

