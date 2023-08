Schon seit Längerem warnt Rich Dad Poor Dad Autor Robert Kiyosaki vor einer massiven Geldentwertung. Nun verstärkt der erfolgreiche Unternehmer noch einmal seine Warnung. Das sollten Anleger seiner Meinung nach jetzt tun.

Seit rund zwei Jahren warnt Robert Kiyosaki, der Erfolgsautor des Buches “Rich Dad Poor Dad” vor einer massiven Geldentwertung. Zumindest in Ansätzen hatte ihm auch die im Jahr 2021 gestartete Hochinflation recht gegeben.

Doch nun lässt der amerikanische Geschäftsmann verlauten, dass dies keineswegs das Ende der Fahnenstange gewesen sei. Im Gegenteil soll es laut Kiyosaki jetzt noch schlimmer werden.

“Rich Dad Poor Dad”-Autor warnt vor der baldigen Geldentwertung

Denn nicht nur die starke Inflationierung des Geldes durch die Notenbanken ist laut Kiyosaki ein ungelöstes Problem, welches in Zukunft viel Ärger bedeuten könnte, sondern auch die neue BRICS-Währung.

Diese könnte, wie der Erfolgsauto meint, von über 41 Ländern getragen werden und den US-Dollar als Weltwährung endgültig ablösen. Als Folgen davon sieht der Experte eine starke Entwertung des Dollars im Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen der Notenbanken, welche wiederum zu hoher Inflation führen.

Schützen Sie sich jetzt vor der baldigen Entwertung ihres Geldes

Aus diesem Grund hält der Autor seine Leser auf Twitter regelmäßig dazu an in nicht inflationierbare Sachwerte wie Bitcoin, Gold oder Silber zu investieren.

Laut Kiyosaki „liegt der Grund, warum arme Menschen arm sind, darin, dass sie echtes Geld nicht von Falschgeld unterscheiden können (…), und das größte Falschgeld ist der US-Dollar.“

Besonders bullisch ist er aus diesem Grund in den vergangenen Jahren für den Bitcoin geworden. Laut eigener Aussage hält er davon aktuell rund 60 Stück, was einer Summe von 1,7 Millionen US-Dollar entspricht.

Müssen Anleger jetzt in Panik verfallen?

Allerdings müssen Anleger nicht gleich in Panik verfallen. Zwar könnte eine BRICS-Währung dem US-Dollar gefährlich werden, doch so extreme kurzfristige Folgen wie Kiyosaki sie beschreibt sind daraus nicht zu erwarten.

Aus diesem Grund tut eine Beimischung wie die von Bitcoin, Gold oder Silber im eigenen Portfolio nicht weh, sollte aber sicherlich nicht der einzige Bestandteil der Vermögensallokation, so wie bei Kiyosaki, sein.

