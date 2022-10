Der Autor von “Rich Dad Poor Dad”, Robert Kiyosaki, sieht aktuell Einstiegsmöglichkeiten bei Gold, Silber & Bitcoin. Sollten Anleger dem Folgen? Und welche Nachrichten gibt es sonst noch aus dem Krypto- und Edelmetall Universum? Von Johann Werther

Robert Kiyosaki sieht Kaufgelegenheit

Der berühmte Autor Robert Kiyosaki fiel bereits in den letzten Monaten durch seine negative Haltung gegenüber Aktien, Anleihen und Währungen auf. Zuletzt sagte er in einem Interview, dass er sich von allem fernhalte, “was man drucken könnte”. Doch bei solch hoher Inflation kann das Geld ja keineswegs in Cash bleiben.

Aus diesem Grund nutzt der Autor von “Rich Dad Poor Dad” aktuell ganz andere Chancen und kommuniziert diese auch offen über die Social-Media-Plattform Twitter. Ganz aktuell sah der Finfluencer eine neue Kaufgelegenheit, indem er schrieb:

“KAUFGELEGENHEIT: Wenn die FED die Zinssätze weiter erhöht, wird der US-Dollar stärker, was dazu führt, dass die Gold-, Silber- und Bitcoin-Preise sinken. Kauf mehr. Wenn die FED umschwenkt und die Zinsen senkt, wie es England gerade getan hat, werden Sie lächeln, während andere weinen.”





Bitcoin Hash-Rate auf Allzeithoch

Passend dazu gibt es weiter positive Nachrichten vom Bitcoin. Zwar weniger vom Kurs her, aber mehr von der dahinterliegenden Blockchain. Die Bitcoin Hash-Rate ist nämlich auf ihrem Allzeithoch angekommen. Das bedeutet, dass noch niemals zuvor so viel Rechenleistung in dem Netzwerk gesteckt hat.

Damit zeigt Bitcoin als Krisenwährung nicht nur, dass er sich gegenüber möglichen Angriffen sicherer aufstellt, sondern auch, dass nach wie vor eine große Menge an Minern von dem Erfolg von Kryptowährungen und speziell von Bitcoin überzeugt ist.

Wie geht es weiter mit den drei Krisenwährungen?

Doch wie kann es jetzt mit den drei Krisenwährungen weitergehen, auf die Robert Kiyosaki doch so bullish ist?

Für die Kryptowährung Bitcoin könnte aktuell nicht nur wegen der guten Nachrichten eine kleine Rallye ins Haus stehen. Denn bekanntermaßen korreliert der Krypto-Coin stark mit den unprofitablen Techtitel, die in den letzten Tagen eine kleine Erholung feiern durften. Eine langfristige Erholung des Bitcoin dürften wir aber wahrscheinlich erst nach dem Halving 2024 oder bei einer positiveren wirtschaftlichen Lage sehen.

Silber hingegen hat schon in den letzten Tagen und Wochen kräftig aufgeholt und vor allem physische Silbermünzen erleben gerade einen Boom. Auch wenn das Edelmetall auf 1 Jahressicht ca. sechs Prozent im Minus liegt, dürfte hier der Abwärtstrend zumindest für die nächsten Wochen oder sogar Monate gebrochen sein.

Und auch das Gold hat nicht die von vielen vorhergesagte Abwärtsbewegung erlebt, sondern ist nach oben gedreht. Hier sieht das ganze jedoch zunächst noch mehr wie ein Bounce aus und das Edelmetall muss für relative Sicherheit erst mal die Marke von 1750 US-Dollar zurückerobern.