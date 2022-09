Rich Dad, Poor Dad ist trotz seines Alters immer noch nicht in die Jahre gekommen und so aktuell wie eh und je. Allerdings treiben den Autor des Buches immer mehr Sorgen rund um die Entwicklung der Märkte um und inzwischen spricht man schon im Hause Kiyosaki vom größten Crash aller Zeiten. Von Johann Werther

Steuern wir geradewegs in eine Schuldenkrise?

Auf der Welt läuft aktuell keinesfalls alles nach Plan. Es gibt massive Inflation, Kriege, schwellende Konflikte, Lieferkettenprobleme, eine Energiekrise und und und… Doch damit scheint es für den Erfolgsautor Robert Kiyosaki nicht genug zu sein, denn nun beginnt auch der sonst so optimistische Unternehmer vor einem der größten Crashs aller Zeiten zu warnen.



Grund dafür sollen laut Aussage des Amerikaners die massiven Schulden von Staaten und Unternehmen sein. So sagte er in einem Interview mit Kitco News: “Das wird der größte Crash der Weltgeschichte, wir haben noch nie so viele Schulden aufgepumpt”

Und tatsächlich könnte Kiyosaki recht behalten. Bereits jetzt sehen wir in Europa bei vergleichsweise homöopathischen Zinserhöhungen, dass die EZB italienische Anleihen kaufen muss, um den Währungsraum stabil zu halten. Eine solche Schuldenkrise könnte also durchaus einen Zusammenbruch der Europäischen Union und einen massiven Crash an den Aktienmärkten hervorrufen.

Edelmetalle & Bitcoin

Doch in einer Schuldenkrise werden vermutlich viele Assets über kurz oder lang stark im Wert fallen, weshalb Kiyosakí erst kürzlich sagte: ”alles, was gedruckt werden kann, wie ein Aktienzertifikat, eine Anleihe oder ein Dollar, will ich nicht”. Dagegen erhöht der Autor von Rich Dad Poor Dad sein Engagement in Edelmetallen wie Gold und Silber, sowie der Kryptowährung Bitcoin.

Gerade zum Thema Silber gab er eine sehr dezidierte Meinung via Twitter ab und sagte: „Silber bleibt 3-5 Jahre lang bei 20 Dollar und steigt dann auf 100 bis 500 Dollar“. Auch für Gold ist der Bestseller-Autor weiter bullish und sagte, dass er vor allem Edelmetalle stark nachkaufen würde.

Deutlich interessanter ist allerdings die Position Kiyosakis zu Bitcoin. Denn während Hochinflation herrscht, haben nicht nur Gold und Silber als vermeintlicher Inflationsschutz enttäuscht, sondern gerade die Kryptowährungen haben am Markt ja massiv abgewertet. Trotzdem ist der amerikanische Geschäftsmann sehr optimistisch für Blockchain-Technologie und jederzeit bereit, den Dip zu kaufen, auch wenn er sich selbst als Goldbug sieht.

Sorgen Sie auch für sich selbst vor

Doch nach Meinung von Kiyosaki sollte man nicht mehr nur für sein Depot, sondern auch für sich selbst vorsorgen. Immerhin sind die Preise für Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs schon mehr als abgehoben und werden laut Meinung des Autors noch mal sehr kräftig steigen.

Deswegen setzt der Amerikaner für sich selbst auf Rinder und Agrarland, da man wie er richtig sagte “Gold, Silber oder Bitcoin nicht essen kann”. Doch ob es am Ende wirklich so schwarz kommt, wie der Bestseller-Autor beschreibt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass bei dem bevorstehenden Winter ein paar Decken und Vorräte keinesfalls die falsche Wahl sein dürften.

Wer sich allerdings mehr Sorgen um das eigene Depot macht, sollte, wie es Kostolany schon immer sagte “Schlaftabletten” nehmen, da egal, wie tief der breite Markt stürzt, es immer ein Comeback geben wird. Da man sich leider auch nicht den Wecker auf “Crash” stellen kann, empfiehlt es sich stupide immer weiter (zum Beispiel per Sparplan) nachzukaufen und auf bessere Zeiten zu warten.