Zinsentscheidungen nahen und könnten eine Wende beim Bitcoin herbeiführen. Anleger sollten unterschiedliche Strategien beim Bitcoin und bei den Altcoins verfolgen – denn der Startschuss für die nächste Rallye könnte schon bald folgen. Von Gerd Weger

Externe Belastungsfaktoren wie die Kursverluste bei den Techaktien haben den Kryptomarkt weiter belastet. Insbesondere der Einbruch der Nvidia-Aktie hat die Anleger verunsichert. Aus den Bitcoin-ETFs flossen über 700 Millionen Dollar. Inflationsdaten aus den USA und die Zinsentscheidung der EZB sind in dieser Woche Indikationen für den 18. September, wenn die US-Notenbank Fed die Zinsen wahrscheinlich senkt.

Dies könnte dann der Startschuss für eine Fortsetzung der im Frühjahr unterbrochenen Bitcoin-Rally sein.

So wappnen Sie sich am besten für die nächste Bitcoin-Rallye

Bei den Krypto-Basisinvestments Bitcoin und Ethereum ist eine HODL-Strategie zu bevorzugen. Im Kryptosprech versteht man darunter, die gekauften Positionen in diesen beiden Coins unabhängig von den kurzfristigen Kursschwankungen zu halten. Ziel ist der steuerfreie Verkauf der Positionen zu möglichst hohen Preisen. Dabei muss natürlich zunächst ein Jahr nach dem Kauf der jeweiligen Position abgewartet werden. Erst danach ist der Verkauf völlig steuerfrei.



Für die Erzielung möglichst hoher Kurse ist es wichtig, die vierjährigen Bitcoinzyklen zu beachten. Zwar dürften diese in Zukunft nicht immer weiter so laufen, weil die Bedeutung der Bitcoin Halvings mit jedem Halving abnimmt. Durch die dabei um die Hälfte reduzierten Entlohnungen der Bitcoin Miner halbiert sich die Zahl der neu auf den Markt kommenden Bitcoin. Aktuell sind bereits über 19,75 Millionen der insgesamt möglichen 21 Millionen Bitcoin am Markt. Die Auswirkungen des nach einem Halving verminderten neuen Angebots im Vergleich zu der bereits gehandelten Stückzahl werden also immer kleiner.

Trotzdem dürfte es in diesem Zyklus rund um das vierte Bitcoin Halving, das im April 2024 stattfand, noch ähnlich wie bei den vorangegangenen Zyklen laufen. Ist das so, werden die Höchstkurse von Bitcoin in dem laufenden Zyklus im zweiten Halbjahr 2025 erreicht. Unser Kursziel bleibt ein Niveau um 150 000 Dollar.

Der Kurs beim Bitcoin kam erneut in den unteren Bereich der Handelsspanne der letzten Monate zurück. Die Chancen für einen goldenen Oktober sind aber gut.

