Die ganze Welt spricht vom Bitcoin – doch sollten Anleger am Ende lieber auf das bewährte Edelmetall Gold setzen? Top-Experte Johannes Hirsch verrät, warum Anleger dieses Jahr unbedingt auf Gold setzen sollten

Die ganze Welt spricht aktuell vom Bitcoin-ETF. Die jüngste Zulassung könnte die Krypto-Währung nochmal auf neue Level heben. Doch könnte im neuen Jahr 2024 Gold nicht die viel bessere Idee sein?

Der bekannte Finanz-Experte Johannes Hirsch, Geschäftsführer von antea, gibt im jüngsten Interview von Smartes Geld spannende Einblicke, die Anleger nun zum Jahresanfang auf dem Schirm haben sollten. Wie werden die US-Wahlen dieses Jahr die Aktienmärkte beeinflussen? Wann ist der beste Zeitpunkt, 2024 Aktien zu kaufen? Wie steht der Experte zum Bitcoin und besteht dieses Jahr die Gefahr eines Crashs? Das erfahren Sie im neuesten Video von "Smartes Geld"

Wie werden die Märkte im neuen Jahr laufen? Wer sich darüber keine allzu großen Gedanken machen will aber dennoch profitieren möchte, der kann einen Blick auf den Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE werfen. Dabei handelt es sich um einen branchenübergreifenden, globalen Investmentansatz. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden. Der Schwerpunkt liegt auf Herstellern von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen, etwa Procter & Gamble (Waschpulver, Rasierklingen und Windeln), McCormick (Gewürze), L’Oréal (Shampoo und Haarspray) oder Nestlé (Nahrungsmittel).

