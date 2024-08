Neue Nachrichten aus den USA geben dem DAX heute leichten Rückenwind – kann es so weitergehen? Außerdem unter anderem im Fokus: Die Aktien von Siemens Energy und der Commerzbank.

Für den DAX geht es heute leicht nach oben. Aktuell liegt der deutsche Leitindex 0,25 Prozent im Plus und steht bei 17.777 Punkten. Auch für das europäische Pendant, den Euro Stoxx 50, geht es leicht bergauf: Der Index liegt derzeit 0,12 Prozent im Plus und steht bei 4.677 Punkten. In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli weniger stark gestiegen als erwartet, das stützt die Kurse. Anleger könnten nun verstärkt auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed setzen. Allerdings stehen mit den Verbraucherpreisen aus den USA am Mittwoch die voraussichtlich wichtigeren Daten noch aus.

Positiv merkt die Landesbank Helaba an, dass sich der DAX nach dem Absturz zum Monatsanfang nun wieder oberhalb seines längerfristigen Trends bewege. Dieser verläuft aktuell bei rund 17.500 Punkten, ist unverändert aufwärts gerichtet und findet im Börsenhandel große Beachtung.

Aktien beim DAX im Fokus: Siemens Energy und Commerzbank

Im Fokus stehen heute aktuell die Aktien von Siemens Energy und der Commerzbank. So markiert Siemens Energy derzeit von der Performance her mit einem Plus von 2,6 Prozent die Spitze im DAX und erholt sich damit etwas von der jüngsten Schwäche. Die Aktien der Commerzbank hingegen bilden mit einem Minus von 1,4 Prozent das Schlusslicht im deutschen Leitindex.

Am auffälligsten am deutschen Aktienmarkt war heute wohl der zweistellige Kurssprung der Hellofresh-Aktien nach oben. Der Versender von Kochboxen wirtschaftete im zweiten Quartal überraschend profitabel.

Mit Material von dpa-afx

