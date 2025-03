Gold hat eine enorme Rallye hingelegt und stürmt aktuell von einem Hoch zum Nächsten. Doch könnte das womöglich noch nicht das Ende der Rallye sein? Zumindest wenn es nach der Prognose der Citibank geht, könnte sich jetzt noch ein Einstieg lohnen.

Noch vor einem Jahr notierte der Goldpreis bei rund 2.000 US-Dollar, ein Jahr später hat der Kurs die Marke von 3.000 US-Dollar geknackt. Damit liegt eine enorme Rallye hinter dem eigentlich trägen Edelmetall, das besonders aufgrund steigender globaler Unsicherheit und Käufen der Notenbanken gewinnen konnte.

Doch das Erreichen der Marke von 3.000 US-Dollar muss noch lange nicht das Ende der Rallye gewesen sein, so zumindest eine aktuelle Einschätzung der Citibank.

Unglaubliches Kursziel für Gold

So erhöhte die Investmentbank trotz des bereits gut gelaufenen Kurses ihre Einschätzung für Gold. Das Rohstoff-Team schrieb: „In unserem optimistischen Szenario erwarten wir, dass der Goldpreis bis zum Jahresende 3.500 US-Dollar je Unze erreichen wird, gestützt durch eine deutlich höhere Nachfrage nach Absicherungs- und Anlageprodukten aufgrund der Angst vor einer harten Landung/Stagflation in den USA.“

Weiter hieß es von den Analysten: „Wenn es Präsident Trumps Plan zur Senkung der Energiepreise nicht gelingt, die durch Zölle bedingte Inflation ausreichend auszugleichen, sich die Verschlechterung des US-Arbeitsmarktes beschleunigt und der Rückgang der Aktienmärkte anhält, kann die erhöhte Angst der Haushalte … den Goldpreis auf neue Rekorde treiben.“

Dementsprechend sieht Citi vor allem die Privatanleger als Treiber einer künftigen Gold-Rallye und nicht etwa die Notenbanken, die bisher für einen wichtigen Teil der Nachfrage verantwortlich waren. In den vergangenen Jahren ist insbesondere in den USA das Interesse an Gold als Anlage bereits gestiegen, und in Supermärkten wie Costco können inzwischen sogar kleine Barren erworben werden.

Sollten Anleger jetzt noch bei Gold einsteigen?

Doch bedeutet das für Anleger, dass sie jetzt bei Gold noch einsteigen können trotz der stark gestiegenen Kurse?

Tatsächlich kann dies sinnvoll sein, da das Edelmetall im aktuellen Marktumfeld als Schutz gegen die Unsicherheit sowie potenzielle wirtschaftliche Verwerfungen gesehen wird. Allerdings ist nach dem Höhensturm eine zwischenzeitliche Korrektur dennoch nicht auszuschließen.

Lesen Sie auch:

Mit diesen Aktien jetzt bis zu 8,2% Dividendenrendite kassieren

Oder:

Bitcoin, Ethereum & Co.: Finanzamt erhält jetzt Einblick in diese Transaktions-Daten