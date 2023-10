Überraschend starke US-Jobdaten dämpften die Stimmung an den Börsen. Dennoch konnten Zalando und Heidelberg Materials heute auf ganzer Linie überzeugen

Die US-Jobdaten sind da – und vielen überraschend stark aus. Entsprechend gebremst verhielten sich heute DAX und Euro Stoxx 50. Der DAX steht relativ unverändert bei 15.114 Punkten, beim Euro Stoxx 50 sind es 4.116 Punkte. Beide stehen damit nur minimal im Plus und liegen deutlich unter den Kursen der Vorwoche. Die wichtigsten Indizes der USA starteten im Minus.

In den USA wurden im September 336.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs von 170.000 erwartet. „So schön die Robustheit des Arbeitsmarktes auch ist, für die Börsen sind gute Nachrichten im Moment eher schlecht. Machen sie eine weitere Zinserhöhung oder zumindest noch länger konstant hohe Leitzinsen der US-Notenbank Fed doch umso wahrscheinlicher", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber Reuters. Die Währungshüter haben seit Anfang 2022 ihren Leitzins von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, um die hohe Inflation einzudämmen und den Arbeitsmarkt abzukühlen.





Zalando und Heidelberg Materials beim DAX im Fokus

Unterdessen führen die Aktien von Zalando und Heidelberg Materials den DAX bisher heute an. Die Zalando-Aktie liegt bereits fast fünf Prozent im Plus und rauscht den anderen DAX-Aktien damit allen davon. Auf Platz zwei folgt mit einem Plus von über zwei Prozent Heidelberg Materials. Ein Händler verwies auf eine Hochstufung auf "Buy" durch die Analysten der HSBC



Mit Material von rtr

