Auch der MSCI World Index musste zuletzt Federn lassen. Leider ist der ETF auf den Weltaktienindex dabei durch eine wichtige Marke im Chart gefallen und hat damit ein Craash-Signal ausgelöst. Sollten Anleger jetzt ihre Sparpläne auf den MSCI World stoppen und den ETF verkaufen?

Zuletzt lief es an den Börsen nicht so gut. Vor allem die schlechten Börsenmonate August und September schlugen hier zu, aber auch Sorgen vor weiter steigenden Zinsen. Denn hohe Zinsen sind nicht gut für die Aktien und die Börse. Und so wurde auch der ETF auf den MSCI World in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich generierte der ETF dieses Crash-Signal.

MSCI World ETF mit Crash-Signal

www.tradingview.com MSCI World ETF

Im Chart ist nämlich zu sehen, dass der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A0RPWH) durch seine 200-Tage-Linie (rot) gefallen ist. Dies ist kein gutes Zeichen, gilt doch ein Fallen unter die 200-Tage-Linie bei einer Aktie oder einem ETF als Zeichen für einen Bärenmarkt und fallende Kurse. Dabei bildet die 200-Tage-Linie den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage und zeigt somit, ob eine Aktie oder ein ETF in einem positiven Trend oder negativen Trend ist. Nun ist im Chart aber auch zu sehen, dass der MSCI World Index bereits im Frühjahr mal kurzzeitig unter diese wichtige Linie fiel, sich dann aber zackig wieder erholte und eine Rallye startete.

Zudem sehen Anleger verschiedene farbige Linien. Diese sind eine Fibonacci-Analyse. Diese basiert auf der Zahlenreihe des Goldenen Schnitts, einem Muster, was ganz häufig in der Natur und an der Börse vorkommt. Das wichtige 0,5er Level befindet sich noch als Unterstützung unter dem Kurs. Leider hat der MSCI World ETF aber das darüberliegende 0,618er-Level verloren.

Doch was bedeutet das nun? Sollen Anleger ihren ETF verkaufen?

MSCI World ETF jetzt verkaufen?

Nein. Denn mit Oktober beginnt die saisonal beste Zeit des Jahres an der Börse. Dies bedeutet freilich nicht, dass alle Aktien Punkt 1. Oktober steigen. Es kann auch noch ein paar Wochen dauern. Doch auch wenn der MSCI World ETF ein Crash-Signal sendete, so sollten Anleger, die langfristig orientiert sind, ihre Sparpläne weiterlaufen lassen und den ETF halten. Wer kurzfristig denkt, der sollte nun besondere Vorsicht walten lassen und erst eine Trendumkehr abwarten, bevor weiter investiert wird. Wie der Chart und das verhalten des ETFs im Frühjahr zeigt, kann das aber auch schnell gehen.

In Panik sollten Anleger nicht ausbrechen, gilt doch der ETF auf den MSCI World als solide Anlage, weil man auf über 1.500 starke Unternehmen aus den Industriestaaten setzt. In den nächsten Tagen kann es zu größeren Kursausschlägen kommen. Doch sollte die 200-Tage-Linie zurückerobert werden, so kann es beim MSCI World ETF ganz schnell wieder nach oben gehen.

Und lesen Sie dazu auch: Zwei Burggraben-ETFs von Morningstar schützen jetzt Ihr Geld und performen besser als die meisten Aktien

oder: Warum ab heute jeder Anleger Aktien kaufen sollte – Statistik verspricht deutliche Renditen