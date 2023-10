In einem stagnierenden Marktumfeld werden vor allem Aktien mit hohen Ausschüttungen als Ersatz für Kursgewinne attraktiv. Diese zehn Hochdividendenaktien empfehlen die Experten von Morgan Stanley jetzt zum Kauf.

In einer Marktphase in der Kursgewinne mit Aktien deutlich schwerer werden, wenden sich viele Anleger wieder Titeln mit hohen Dividendenzahlungen zu. Diese bieten eine alternative Renditeform und verheißen zudem einige Stabilität in schwierigen Phasen.

Hochdividendenaktien statt Wachstumstitel

Aus diesem Grund haben die Analysten von Morgan Stanley jetzt zehn Hochdividendentitel für Anleger identifiziert, bei denen jetzt ein Einstieg attraktiv scheint.

Hierbei handelt es sich laut den Experten um Aktien, die positive Rendite-, Wachstums- und Stabilitätskennzahlen vereinen und aus Sicht der Dividendenrendite auf Drei- bis Fünf-Jahres-Basis attraktiv erscheinen.

Diese 10 Hochdividendenaktien empfiehlt Morgan Stanley jetzt für Anleger

Folgende Titel haben die Experten nun identifiziert:

DTE Energy (Dividendenrendite: 3,8 Prozent)

Exelon Corp (Dividendenrendite: 3,7 Prozent)

Nextera Energy (Dividendenrendite: 3,0 Prozent)

Verizon (Dividendenrendite: 8,0 Prozent)

M&T Bank Corp (Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Regions Financial Corp. (Dividendenrendite: 5,6 Prozent)

Royalty Pharma Plc (Dividendenrendite: 2,9 Prozent)

AES Cop (Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Crown Castle Corp (Dividendenrendite: 6,8 Prozent)

L3Harris Technologies (Dividendenrendite: 2,6 Prozent)

Besonders zu beachten sind dabei die letzten vier Werte aus der Liste. Diese bieten laut den Analysten die höchste zu erwartende Gesamtrendite aus Dividenden und Kursgewinnen. Hierbei handelt es sich allerdings auch um etwas risikoreicher Titel.

