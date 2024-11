Bill Gates verkauft Anteile an Tech-Giganten wie Microsoft und Berkshire Hathaway – und investiert stattdessen Millionen in zwei überraschende Unternehmen. Welche Geheimstrategie steckt dahinter? Und sollten Sie jetzt auf diese Aktien setzen?

Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, hat den Großteil seines Vermögens zwar durch Microsoft aufgebaut, doch in den letzten Jahren ist er nicht nur als Tech-Philanthrop bekannt geworden, sondern zieht auch zunehmend die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich.

Das Vermögen seines Herzensprojekts, der Bill & Melinda Gates Foundation – der größten privaten Stiftung der Welt – wird vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet. Obwohl externe Portfolio-Manager die Anlageentscheidungen treffen, stehen die Investitionen durch Gates' Namen unter besonderer Beobachtung. Schließlich sollen diese Gelder gut durchdacht in Projekte investiert werden, die Gates am Herzen liegen.

Fest steht: Aktien, die es in dieses Portfolio schaffen, bieten in der Regel nicht nur Stabilität und Sicherheit, sondern haben auch das Potenzial, das Vermögen der Anleger zu mehren.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Diese Investitionen hat Bill Gates getätigt – sollten Sie folgen?

Wie bei allen institutionellen Anlegern mit großem Vermögen ist auch der Bill & Melinda Gates Foundation Trust verpflichtet, der amerikanischen Börsenaufsicht SEC jedes Quartal mitzuteilen, welche Veränderungen sich im Portfolio ergeben haben. Ein Blick auf die jüngsten Daten, die den Stand zum Ende des dritten Quartals 2024 zeigen, offenbart interessante Entwicklungen.

Die Position bei Microsoft wurde um 17 Prozent reduziert. Auch bei der zweitgrößten Position, Warren Buffetts Berkshire Hathaway, wurden zehn Prozent der Aktien verkauft. Selbst die drittgrößte Beteiligung, das Abfallunternehmen Waste Management – bekannt für sein stabiles Geschäftsmodell – wurde um neun Prozent reduziert. Diese Verkäufe könnten vor allem Gewinnmitnahmen sein, denn alle drei Aktien haben im Jahr 2024 eine zweistellige positive Entwicklung verzeichnet. Und dennoch bleiben sie weiterhin die drei größten Positionen im Portfolio.

Wo Bill Gates aktuell aufstockt

Besonders spannend ist, dass Gates' Portfolio die Beteiligung am Transportunternehmen FedEx um 65 Prozent aufgestockt hat. Die Aktie hat seit Jahresanfang 22 Prozent an Wert gewonnen. Analysten bewerten sie überwiegend positiv und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 308 US-Dollar, was einem Potenzial von vier Prozent entspricht.

Die spannendste Entwicklung ist jedoch der Neuzugang im Portfolio: das Unternehmen Paccar. Laut der aktuellen 13F-Einreichung umfasst Gates' Portfolio nur 24 US-Aktien. Jede neue Position wird daher mit Bedacht gewählt.

Paccar beschreibt sich als weltweit führendes Technologieunternehmen im Design und in der Herstellung von leichten, mittelschweren und schweren Premium-Lkw. Seit 65 Jahren verzeichnet Paccar durchgehend Nettogewinne. Im Geschäftsjahr 2023 lieferte das Unternehmen über 200.000 Lkw aus.

Die Aktie zeigt ebenfalls beeindruckende Zahlen: In den letzten fünf Jahren legte sie über 118 Prozent zu, seit Jahresanfang liegt das Plus bei über 20 Prozent. Dennoch empfehlen Analysten derzeit überwiegend, die Aktie zu halten, mit einem Kursziel von 114 US-Dollar – was nur ein Prozent Potenzial bedeutet.

