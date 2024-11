Wie wird man reich? Wenn es einer wissen muss, dann ist es der Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates. Sein Tipp? Nicht unbedingt das, was man erwartet…

Bill Gates hat es geschafft: Seit Jahren zählt er zu den reichsten Menschen der Welt. Lange Zeit hatte er sogar den Titel als reichster Mensch der Erde inne. Keine Frage: Ein Großteil seines Vermögens kommt wohl vor allem durch sein Unternehmen, den Tech-Giganten Microsoft.

Doch es steht außer Frage: Wenn jemand weiß, wie man aus seinem Geld noch mehr Geld machen kann, dann ist es wohl der 69-jährige Milliardär.

Tipp vom Milliardär: Das ist laut Bill Gates die „beste Investition“, um reich zu werden

So berichtete das Finanzportal „Benzinga“ jüngst von einer Reddit-Fragerunde aus dem Jahr 2014, als Bill Gates gebeten wurde, welchen Geld-Rat er Leuten geben würde, die weniger als 100.000 Dollar im Jahr verdienen.

Seine simple Antwort: „Investieren Sie in Ihre Bildung“. Das mag banal klingen, doch tatsächlich verfolgt Bill Gates das Lebenslange Lernen akribisch. So heißt es etwa, dass der Milliardär jede Woche ein neues Buch lesen würde. Auch stellte er seiner Stiftung rund eine Milliarde US-Dollar für öffentliche Bildung zur Verfügung.

Dieser Rat könnte sich nun insbesondere bewähren, da wir uns in ein Zeitalter bewegen, in dem viele unserer Fähigkeiten durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt werden könnten. Dazu schrieb Gates in einem seiner Blog-Einträge auf GatesNotes vergangenes Jahr: „Die Risiken sind real, aber ich bin optimistisch, dass sie beherrschbar sind.“ Und: „Viele der durch KI verursachten Probleme haben einen historischen Präzedenzfall. Zum Beispiel wird sie große Auswirkungen auf die Bildung haben, aber das taten auch die Taschenrechner vor einigen Jahrzehnten und in jüngerer Zeit die Zulassung von Computern im Klassenzimmer. Wir können von dem lernen, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Viele der durch KI verursachten Probleme können auch mit Hilfe von KI bewältigt werden.“

