Wer sich jetzt die Chance auf 10 Prozent Zinsen p.a. mit der Deutschen Post nicht entgehen lassen möchte, der sollte sich diese Aktienanleihe ganz genau anschauen.

Denn die Aktienanleihe auf die Deutsche Post (DHL Group) mit der ISIN: DE000HS2MU91 bietet Anlegern jetzt die Chance, in den nächsten neun Monaten rund 10 Prozent Rendite p.a. mit der Deutschen Post einzufahren. Dabei darf die Aktie sogar um 10 Prozent vom jetzigen Niveau fallen und Anleger machen trotzdem 10 Prozent Gewinn. Und das funktioniert so:

10 Prozent Zinsen p.a. mit der Aktienanleihe auf Deutsche Post

Denn mit der Aktienanleihe setzen Anleger auf einen Seitwärtstrend bei der Aktie der Deutschen Post (DHL Group). Notiert die Aktie am Bewertungstag (19.07.2024) nicht tiefer als 32,76 Euro (das entspricht etwa einem Puffer von 10 Prozent), so erhalten Anleger die Zinszahlung in Höhe von 10 Prozent p.a. und das investierte Kapital vollständig zurück. Notiert die Deutsche Post-Aktie am Bewertungstag allerdings unter 32,76 Euro, so erhalten Anleger die Zinszahlung und die Aktien der Deutschen Post im Bezugsverhältnis ins Depot. Ab einem Kurs von 30,32 Euro und abwärts sind Anleger dann im Verlust.

Steigt die Deutsche Post-Aktie hingegen, so ist der Gewinn der Anleger bei dieser Anleihe auf die Zinszahlung von 10 Prozent p.a. begrenzt. Mehr ist nicht drin. Dabei läuft die Aktienanleihe 9 Monate, weswegen der effektive Zins bei 7,45 Prozent liegt.

Doch für wen lohnt sich diese Aktienanleihe? Wer einen Risikopuffer nach unten haben möchte und sichere Zinszahlungen einnehmen will, der kann auf diese Aktienanleihe der Deutschen Post setzen. Geht man zudem davon aus, dass das Papier in den kommenden 9 Monaten in einer Spanne von 30,32 Euro und 39,79 Euro pendelt, so eignet sich diese Aktienanleihe ebenfalls. Wer von einem großen Crash oder einer großen Rallye der Deutsche Post Aktie ausgeht, der ist mit diesem Produkt der HSBC nicht richtig bedient.

Und lesen Sie auch: Jeremy Siegel verrät: Darum sollten Anleger trotz hoher Zinsen raus aus Anleihen und rein in Aktien

oder: Diese deutschen Nebenwerte Aktien aus TecDAX, MDAX und SDAX stehen jetzt vor einem Turnaround und diese nicht: Lufthansa, Sartorius, BayWa und Co.

www.tradingview.com Deutsche Post (DHL Group) Aktienanleihe

Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument (“Prospekt”)) zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group.