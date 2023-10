Tatsächlich können Anleger sich jetzt 14,25 Prozent Zinsen mit ING, Deutsche Bank und Commerzbank sichern. Dabei handelt es sich aber nicht um Tagesgeld oder Festgeld, sondern um eine Aktienanleihe. Wie das funktioniert und für wen das Sinn macht.

Es muss nicht immer Tagesgeld oder Festgeld sein. Denn mit Aktienanleihen können Anleger auch sehr hohe Renditen einfahren - teilweise sogar deutlich mehr Zinsen kassieren als beim Tagesgeld und Festgeld. Etwa die 14,25% p.a. Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) auf Commerzbank, Deutsche Bank, ING (WKN: VM2WTA) kann Anlegern in den kommenden 12 Monaten ganze 14,25 Prozent Zinsen bringen. Und so funktioniert es:

14,25 Prozent Zinsen mit der Aktienanleihe auf ING, Deutsche Bank und Commerzbank

Bis zum 16. Oktober 2023 können Anleger noch das Produkt zeichnen. Somit kann man sich die hohen Zinsen noch heute sichern. Doch keine Sorge: Wer das Zertifikat nicht zeichnet, kann es danach ganz normal zum dann geltenden Kurs kaufen.

Und ab dem 19. Oktober gilt es dann: Notieren die Kurse der Aktien von ING, Deutsche Bank und Commerzbank bis zum 20. September 2024 immer auf oder über der Barriere, so erhalten Anleger Ende September 2023 die 14,25 Prozent Zinsen und den investierten Geldbetrag vollständig zurückbezahlt. Dabei liegt die Barriere für alle drei Aktien der ING, Deutsche Bank und Commerzbank bei 60 Prozent des Kurses, welcher dann am 16. Oktober gilt. Bedeutet: Jede der drei Aktien darf um 40 Prozent einbrechen und dennoch erhalten Anleger ihr Geld plus Zinsen zurück.

Doch was passiert, wenn mindestens eine der drei Aktien mehr als 40 Prozent an Wert verliert? Wenn mindestens eine der drei Aktien am Bewertungstag, dem 20. September 2024, unter der Barriere notiert, so erhalten Anleger zwar die Zinszahlung, aber nicht das Geld zurück. Statt des Geldes erhalten Anleger dann die Aktien des am schlechtesten gelaufenen Papieres ins Depot gebucht. In diesem Fall haben Anleger dann einen Verlust erlitten. Wichtig ist auch: Der maximale Gewinn ist auf 14,25 Prozent gedeckelt. Man erhält keine Dividenden und partizipiert auch nicht, wenn die Aktien steigen. Diese Aktienanleihe auf ING, Deutsche Bank und Commerzbank lohnt sich also für diejenigen, die eher von schlecht laufenden Börsen ausgehen und sich gerne etwas nach unten absichern wollen, ohne auf Rendite verzichten zu wollen.

Wem das aber zu heikel ist und wer noch konservativer anlegen möchte, der wirft jetzt einen Blick in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und in den BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

