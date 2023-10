Ein Produkt auf die Allianz-Aktie bietet Anlegern nun bis Ende 2024 insgesamt 15 Prozent Zinsen. Wie diese Zins-Chance auf die Allianz funktioniert und was es zu beachten gilt.

Mit der 12,25% p.a. Aktienanleihe auf Allianz SE (WKN: VM28S9) können Anleger bis Ende 2024 insgesamt 15 Prozent Zinsen verdienen. Denn die Aktienanleihe auf die Allianz startete Anfang Oktober 2023 und läuft bis zum 20.12.2024. Pro Jahr gibt es 12,25 Prozent Zinsen, doch weil der Zeitraum länger als ein Jahr dauert, liegt der aktuelle Gesamtbetrag bei 15 Prozent Zinsen mit der Allianz. Und so funktioniert die Aktienanleihe:

Aktienanleihe auf Allianz kann 15 Prozent Zinsen bringen

So schreibt der Emittent Vontobel: "Am Laufzeitende der Aktienanleihe richtet sich die Rückzahlung nach dem Kurs des Basiswertes am Bewertungstag: Notiert dieser auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den letzten Kupon sowie den Nennbetrag zurückbezahlt." Dabei liegt der Basispreis der Allianz-Aktie bei 240 Euro. Momentan befindet sich das Papier unter diesem Wert.

Befindet sich der Kurs der Allianz-Aktie am 20.12.2024 unterhalb von 240 Euro, so erhalten Anleger auch die Zinszahlungen, aber dann die Allianz-Aktien im Bezugsverhältnis ins Depot gebucht. Tritt dieser Fall ein, so haben Anleger dann vermutlich einen Verlust erlitten, der mit der Zinszahlung (teilweise) ausgeglichen werden kann.

Steigt die Allianz-Aktie allerdings, so ist der Gewinn für Anleger auf die Zinszahlungen in Höhe von insgesamt 15 Prozent gedeckelt. Mehr ist nicht drin. Diese Aktienanleihe auf die Allianz lohnt sich also für Anleger, die eher von einer langen Seitwärtsbewegung der Allianz oder einer leichten Aufwärtsbewegung ausgehen. Gehen Sie von einer besseren Entwicklung der Allianz aus, so sollten Sie die Aktie besser einfach so kaufen. Gehen Sie von einer schlechteren Performance der Versicherung aus, so sollten Sie weder die Aktie noch die Aktienanleihe kaufen.

