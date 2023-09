Es müssen ja nicht immer Tagesgeld und Festgeld sein. Denn auch Aktienanleihen bringen starke Zinsen. Ein Papier auf Siemens Energy kann Anlegern innerhalb von 12 Monaten somit 14,50 Prozent Zinsen bringen. Zudem ist ein Sicherheitspuffer eingebaut.

Eine Aktienanleihe funktioniert so: Anleger investieren in ein Zertifikat auf eine Aktie und erhalten dafür Zinsen. Werden bestimmte Bedingungen erfüllt, so kann der Anleger nach Ende der Laufzeit die Zinsen plus sein investiertes Kapital zurückerhalten. Werden aber bestimmte Marken im Chart unterboten, so erhält der Anleger die Aktien des betreffenden Unternehmens mit Verlust ins Depot gebucht plus eine Zinszahlung. Und in diesem Fall bei Siemens Energy kommen Anleger auf 14,50 Prozent Zinsen:

14,50 Prozent Zinsen mit Aktienanleihe auf Siemens Energy

Das Produkt "14,50% p.a. Aktienanleihe mit Barriere auf Siemens Energy AG" mit der ISIN: DE000VM11TN6 können Anleger noch bis zum 25.09.2023 zeichnen. Dabei räumt der Emittent Anlegern noch einen Sicherheitspuffer von 70 Prozent ein. Bedeutet: Die Siemens Energy-Aktie darf bis zum Bewertungstag (20.09.2024) um 29,99 Prozent fallen, und Anleger erhalten trotzdem das eingesetzte Kapital plus die Zinsen in Höhe von 14,50 Prozent. Fällt die Aktie stärker und befindet sich am Bewertungstag unterhalb der Barriere (die Barriere wird nach Zeichnungs-Ende bei 70 Prozent des dann gültigen Kurses der Siemens Energy Aktie festgesetzt), so erhalten Anleger die 14,50 Prozent Zinsen und die Aktien von Siemens Energy. Allerdings hat man dann mindestens 15,50 Prozent Verlust.

Steigt Siemens Energy hingegen, so liegt der Gewinn bei Anlegern immer höchstens bei 14,50 Prozent. Mehr Zinsen oder Gewinn gibt es nicht. Diese Aktienanleihe eignet sich also vor allem, wenn man von einem eher seitwärts gerichteten Markt ausgeht. Zudem haben Anleger das Emittenten-Risiko: Ginge Vontobel Pleite, so wäre das eingesetzte Kapital wohl verloren.

Die genauen Bedingungen können Anleger sich hier durchlesen



Dieses Papier ist also nicht risikolos. Wer weniger Risiko möchte, der sollte auf Tagesgeld aus unserem BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich zurückgreifen. Wer allerdings deutlich mehr Zinsen möchte und etwas mehr Risiko vertreten kann, für den kann sich eine Aktienanleihe mit hohen Zinsen lohnen. Und lesen Sie dazu auch:

