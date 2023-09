Es muss nicht immer Tagesgeld sein. Denn Zinsen können Anleger und Sparer auch mit Aktien verdienen. Wir zeigen, wie Sie mit dieser neuen Aktienanleihe auf die Deutsche Bank 10,5 Prozent Zinsen verdienen können.

Sie wollen Zinsen verdienen? Dann könnten auch Aktienanleihen etwas für Sie sein. Das sind Zertifikate, bei der Sie Zinsen mit einer Aktie verdienen. Fällt diese Aktie nicht unter eine gewisse Grenze (auch Barriere genannt), so erhalten Sie Ihren vollen Einsatz plus die Zinsen zurück. Bei dieser Vontobel Aktienanleihe Pro mit Barriere auf Deutsche Bank erhalten Sie sogar noch einen 20 Prozent Puffer. Und das funktioniert so:

So erhalten Sie 10,5 Prozent Zinsen mit der Aktienanleihe auf Deutsche Bank

Die Aktienanleihe auf die Deutsche Bank mit der ISIN: DE000VM01ZZ8 können Sie noch bis zum 18.09.2023 zeichnen. Und dann gilt es: Befindet sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie am Bewertungs (20.09.2024) auf oder oberhalb der Barriere, so erhalten Sie die 10,5 Prozent Zinsen plus Ihr eingesetztes Kapital vollständig zurück. Die Barriere befindet sich dann 20 Prozent unter dem Kurs der Deutsche Bank Aktie am 18.09.2023.

Liegt der Kurs der Aktie am Bewertungstag allerdings unterhalb der Barriere, so erhalten Sie Deutsche Bank Aktien (diese erwerben Sie sozusagen mit dem Zeichnen der Aktienanleihe) dann in Ihr Depot gebucht zuzüglich der Zinsen in Höhe von 10,5 Prozent. Dann hätten Sie aber einen Buchverlust von mindestens 9,6 Prozent, weil die Deutsche Bank Aktie ja in diesem Fall mindestens 20 Prozent niedriger notiert.

Bedeutet: Steigt die Deutsche Bank Aktie oder fällt sie weniger als 20 Prozent, so hat es sich für Sie gelohnt.

Wichtig: Auch wenn Sie attraktive Zinsen bekommen können, kann der Emittent Vontobel in der Zwischenzeit theoretisch pleite gehen. Ihr Kapital ist dann nicht gesichert. Und wenn die Deutsche Bank Aktie um mehr als 20 Prozent abstürzen sollte, so hat es sich für Sie nicht gelohnt. Und auch wichtig: Es ist ausschließlich entscheidend, was der Kurs der Aktie am Bewertungstag macht. Was er dazwischen macht ist egal.

Dennoch sind Aktienanleihe eine attraktive Möglichkeit, um hohe Zinsen zu bekommen und somit mehr Rendite als beim Tagesgeld oder Festgeld zu erhalten.

Mehr Infos zur Aktienanleihe auf die Deutsche Bank mit 10,5 Prozent Zinsen erhalten Sie hier beim Emittenten.