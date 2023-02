Dieser Index stürmte seit Jahresbeginn um 43 Prozent nach oben und könnte von der Fed heute Abend weiteren Antrieb erhalten. Um welche Werte es sich handelt und wie Anleger davon profitieren können.

Der DAX stieg seit Jahresbeginn um 9 Prozent, der S&P 500 um 6,2 Prozent und die Nasdaq um 10,6 Prozent. Doch der BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index setzt dem Ganzen die Krone auf, denn unser Index stieg seit Jahresbeginn um 43 Prozent. Doch Anleger, die noch nicht dabei sind, müssen sich nicht grämen: Denn die Fed kann nochmal den Turbo bei diesen Werten zünden und die Rallye weitergehen lassen. Wie dies gelingen kann.

Der BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index

Den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index gibt es seit Anfang Dezember 2022. Nach einer kurzen Schwächephase konnte er seit Ende Dezember bis Anfang Februar deutlich zulegen. Denn die zehn in ihm enthaltenen Kryptos namens Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, Polygon, Cardano, Uniswap, Polkadot, XRP und Dogecoin legten eine starke Rallye hin. Doch noch ist es nicht zu spät, um weiter von diesem in Deutschland gehandelten Zertifikat zu profitieren. Denn zwar stiegen die Kryptos bereits deutlich und es könnte zu einer kleineren Korrektur kommen, doch die Fed und die EZB könnten den Kryptowährungen nochmal Auftrieb verleihen.

Zinsen und der US-Dollar bestimmen den Verlauf der Kryptowährungen

Wie wir bereits Anfang Dezember schrieben, bestimmen aktuell vor allem die Höhe der Zinsen und die Zinspolitk, sowie der US-Dollar-Index den Verlauf der Kryptos. Bitcoin, Ethereum und Co konnten nur steigen, weil die Zinsen nur noch moderat zulegen und der Gipfel bald erreicht scheint und weil der US-Dollar-Index deutlich verlor.

Und so könnten die Fed und die EZB die Rallye bei Kryptowährungen deutlich befeuern. Aber nur, wenn die Fed die Zinsen heute Abend wirklich nur um 0,25 Prozentpunkte anhebt und wenn Jerome Powell zeitgleich signalisiert, dass das Zinsniveau in den USA nicht mehr viel weiter steigt. Zusätzlich dürfte die EZB die Zinsen morgen voraussichtlich im Euroraum um 0,5 Prozentpunkte anheben. Zwar steigen die Zinsen also, doch nicht so stark und ein Gipfel dürfte bald erreicht sein. Und wenn die Zinsen im Euroraum steigen, dann dürfte der Euro voraussichtlich stärker werden und der US-Dollar-Index würde zeitgleich sinken. Wenn der US-Dollar-Index sinkt, haben Kryptowährungen immer gute Chancen, deutlich zu steigen.

Sollten diese Szenarien nicht eintreffen, so sollten Anleger sich darauf verlagern, regelmäßig nachzukaufen und die Einstandskurse somit zu glätten. Etwaige angefallene Gewinne können dann teilweise mitgenommen werden. Grundsätzlich darf man in 2023 aber aus diesem Grund von steigenden Kryptomärkten ausgehen.

