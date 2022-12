Das Jahr 2022 war überhaupt kein gutes für Bitcoin und Kryptowährungen. Verwunderlich ist das aber nicht. Denn die Statistik sagte dies vorher. Und sie sagt auch, dass es 2023 wieder deutlich nach oben gehen wird.

Schaut man sich die jährliche Wertentwicklung des Bitcoin an, so ergibt sich ein Muster. Da der Bitcoin tonangebend für den gesamten Kryptomarkt ist, bedeutet ein schlechtes Jahr beim Bitcoin auch ein schlechtes Jahr für alle anderen Kryptowährungen - und umgekehrt.

Nun zeigt sich aber, dass es seit 2014 ein bestimmtes Muster gab: 2014 war ein schwaches Jahr mit einer roten Jahreskerze. Bedeutet: Von Anfang des Jahres bis zum Jahresende sank der Bitcoin. Danach folgten drei starke Jahre, bevor es 2018 wieder zu einem sehr schwachen Jahr kam. Und - Sie werden es bereits erahnen - danach gab es wieder drei grüne Jahre mit starken Gewinne, bevor es jetzt im Jahr 2022 wieder zu einem Verlustjahr kam.

Der 4-Jahres-Rythmus beim Bitcoin

Gehen wir von dieser Statistik aus, so sollte das Jahr 2023 für den Bitcoin positiv werden. Und das ist durchaus naheliegend, wenn auch nicht garantiert. Denn Anfang 2024 findet wieder das Halving statt, bei dem die Menge an neu erschaffenden Bitcoin wieder halbiert wird. Dies sorgt für ein knapperes neues Angebot an Coins. Meistens kommt es im Vorfeld dazu bereits zu ersten Käufen, um das Event zu antizipieren. Und bislang war es so, dass er Bitcoin im Jahr des Halving und noch ein paar Monate danach deutlich stieg. Doch rund 12 Monate nach dem Halving setzte meistens eine Korrektur ein und im zweiten Jahr nach dem Halving markierte der Bitcoin sein Tief. Und genau da sind wir jetzt. Wenn wir von der Statistik ausgehen.

So investieren Anleger jetzt in Bitcoin und Kryptowährungen

Natürlich heißt diese Statistik nicht, dass es immer so weitergeht. Aber warum sollte sie sich erstmal nicht fortsetzen, ist das Bitcoin Halving etwa alle 4 Jahre doch festgeschrieben.

Für Anleger gilt es aber, das Risiko zu verteilen. Wer in den Bitcoin investieren möchte, der sollte das am besten über einen Sparplan tun. So vermeidet man, zu viel Geld nahe des Rekordhochs zu investieren.

Wer sein Risiko in der Kryptobranche noch weiter aufteilen möchte, der investiert sogar in 10 große Coins gleichzeitig. Am einfachsten und mit nur einem Produkt können Anleger dies mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index umsetzen. Hier befinden sich 10 große Coins wie Bitcoin, Ethereum, Cardano oder Dogecoin drin. Und Anleger können mit einem regulierten Zertifikat aus Deutschland darauf setzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.