Sollten sich Anleger für den Rest des Jahres lieber hüten, Aktien zu kaufen? Laut dem bekannten Milliardär und Investor Warren Buffett könnte es schon bald heikel werden. Doch was steckt dahinter?

Warren Buffett (94) gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Mit seiner Firma Berkshire Hathaway erzielte er über Jahrzehnte Renditen, die die Performance des Marktes immer wieder übertrafen. Fest steht: Wenn jemand beurteilen kann, ob man eine Aktie kaufen oder lieber verkaufen sollte, dann ist es das „Orakel von Omaha“.

Doch Warren Buffett trifft diese Entscheidung nicht nur auf Grundlage eines Bauchgefühls. Der Investor hat tatsächlich ein geniales Werkzeug entwickelt, das ihm verrät, ob es der richtige Zeitpunkt ist, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Das Besorgniserregende: Derzeit stehen die Zeichen eindeutig auf Verkaufen. Was hat es damit auf sich?

Der Warren-Buffett-Indikator: So entscheidet er, ob man Aktien kaufen oder verkaufen sollte

Tatsächlich gibt es eine Kennzahl, die heute als Buffett-Indikator bekannt ist und Anlegern verrät, ob sie Aktien kaufen oder verkaufen sollten. Im Jahr 2001 erklärte Warren Buffett im "Fortune-Magazin", dass das Verhältnis des Werts des amerikanischen Aktienmarkts zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) „das beste einzelne Maß dafür, wo die Bewertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen“.

Diese Kennzahl, die während der Aufregung um das Platzen der Dotcom-Blase bekannt wurde, ist seither als Buffett-Indikator bekannt. Damals wies Buffett darauf hin, dass das hohe Verhältnis von Marktkapitalisierung zum BIP ein deutliches Warnsignal darstellte und als solches hätte wahrgenommen werden sollen.



Doch wie funktioniert der Warren-Buffett-Indikator genau und was bedeutet er für die aktuelle Börsenlage?

Aktien jetzt dringend verkaufen? Der Warren-Buffett-Indikator schlägt Alarm

Wie ist dieser Indikator also zu interpretieren? Warren Buffett erklärte damals, dass der beste Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, sei, wenn das Verhältnis des Marktwerts amerikanischer Aktien zum BIP zwischen 70 und 80 Prozent liegt.

Wenn allerdings der Wert in die Nähe von 200 Prozent rückt, dann sei Aktien zu kaufen „wie ein Spiel mit dem Feuer“. Und wo steht der Indikator aktuell? Bei 209 Prozent! Laut dem Portal Current Market Valuation liegt der Indikator damit etwa 68 Prozent über der historischen Trendlinie. Das bedeutet: Aus Sicht des Buffett-Indikators ist der Aktienmarkt aktuell maßlos überbewertet.

Tatsächlich liegt der S&P 500 seit Jahresbeginn bereits über 20 Prozent im Plus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Index beträgt derzeit 28. Zum Vergleich: Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre lag bei 18.

Es passt dazu, dass Buffett seit Juli kontinuierlich große Mengen seiner Aktien von der Bank of America verkaufte. Auch wurde zudem bekannt, dass Warren Buffett im zweiten Quartal fast die Hälfte seiner Lieblingsposition, nämlich der Apple-Aktie, verkauft hat. Es ist also durchaus möglich, dass Buffett derzeit tatsächlich zur Vorsicht mahnen würde.

