In diese Aktie hat der berühmte Investor Warren Buffett sogar mehr investiert als in seine absolute Lieblingsaktie Apple. Und: Sie ist das jüngste Mitglied unter den US-Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreicht haben.

Es in diesen Club zu schaffen, ist legendär: Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar gehören zu den Größten der Welt. Zugegeben: Streng genommen ist der Halbleiterhersteller TSMC das neueste Mitglied dieses Clubs.

Doch das jüngste US-Unternehmen, das diesen Club im August dieses Jahres erreicht hat, ist kein anderes als Buffetts eigenes Unternehmen: Berkshire Hathaway.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Gates & Co. setzt

Mehr investiert als in Apple: Warren Buffetts Lebenswerk Berkshire Hathaway

Wie das Finanzportal "Motley Fool" kürzlich berichtete, hat es Berkshire Hathaway als neuestes US-Unternehmen in den Club der Billionen-Unternehmen geschafft. Aktuell schrappt das Unternehmen zwar wieder knapp an der Billionen-Marke vorbei, jedoch gilt es als äußerst wahrscheinlich, dass Berkshire hier bald wieder aufschließt.

Besonders spannend: Obwohl Apple als Buffetts absolute Lieblingsaktie gilt und zeitweise über die Hälfte des Portfolios von Berkshire Hathaway ausmachte, hat Buffett in den vergangenen sechs Jahren deutlich mehr für Berkshire-Hathaway-Aktien ausgegeben und Rückkäufe im Wert von rund 77,8 Milliarden US-Dollar genehmigt. Das ist laut Motley Fool doppelt so viel, wie er für Apple ausgegeben hat.

Seit Warren Buffett 1965 die Zügel bei Berkshire Hathaway übernommen hat, erzielte das Unternehmen Renditen, die den Markt immer wieder übertrafen. In seiner Amtszeit erreichte er eine jährliche Rendite von 19,8 Prozent. Motley Fool verdeutlichte dies: Eine Investition von damals 1.000 US-Dollar wäre heute 42 Millionen US-Dollar wert. Zum Vergleich: Im S&P 500 wäre diese Investition "nur" 308.000 US-Dollar wert.

Übrigens: Ursprünglich wurde Berkshire Hathaway im Jahr 1839 als Textilfabrik gegründet. Warren Buffett investierte 1962 in das Unternehmen, weil er es als unterbewertet ansah, und wandelte es später in ein Investmentunternehmen um.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.