Lieber auf die Dividende setzen oder die Zinsen kassieren? Wir verraten, mit welchem Produkt Anleger jetzt für zwei Jahre lang 9,50 Prozent Zinsen pro Jahr kassieren können und was das mit der Mercedes-Aktie zu tun hat.

Die Dividende bei der Mercedes-Benz-Aktie ist hoch und liegt bei über 7 Prozent. Wer aber noch mehr Rendite erreichen will, der kann auf eine Aktienanleihe auf die Mercedes-Aktie von der HSBC mit der WKN HS6ZZ9 setzen. Denn hier gibt es sogar sichere 9,50 Prozent p.a. und das für bis zu zwei Jahre:

Bis zu 9,50 Prozent Zinsen mit der Mercedes-Aktie

Für den Erfolg einer Aktienanleihe ist die zugrundeliegende Aktie maßgeblich. Dieser Basiswert ist im Falle dieses Produktes die Mercedes-Aktie. Am Bewertungstag (19.06.2026) muss sie auf oder über dem Basispreis von 65,00 Euro liegen, damit Anleger neben den sicheren Zinsen in Höhe von 9,50 Prozent p.a. auch ihr investiertes Kapital vollständig zurückerhalten.

Lediglich im Falle einer Insolvenz der HSBC sind die Zinsen gefährdet.

Doch was ist, wenn die Mercedes-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Basispreises notiert? In diesem Fall gilt, wie auch die HSBC schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Doch was lohnt sich jetzt mehr? Dividende oder Zinsen?

Dividende oder Zinsen: Was ist bei der Mercedes-Aktie besser?

Wichtig für Anleger: Es handelt sich bei der Aktienanleihe nicht um eine Unternehmensanleihe und Mercedes hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. Der Emittent HSBC hat einfach eine Aktienanleihe emittiert, die sich auf den Basiswert der Mercedes-Aktie bezieht.

Und wie Anleger im Chart oben von Tradingview sehen können gibt es einen Outperformance-Punkt (steigt die Aktie darüber, so wäre ein direktes Investment in die Mercedes-Aktie lukrativer) und eine Verlustschwelle (fällt die Aktie darunter, so hätte man besser von der Aktie und von der Aktienanleihe die Finger gelassen).

Anleger beachten nun, dass man bei der Aktienanleihe auf die Dividende verzichten muss. Zwar sind die Zinsen hier höher als die reine Dividende bei Mercedes, doch der Unterschied ist auch nicht gewaltig. Deswegen muss man sich genau überlegen, was man möchte: Wer seine Rendite maximieren möchte, der sollte wohl besser auf die Aktie direkt setzen. Wer aber recht sichere und hohe Zinsen kassieren möchte und einen kleinen Sicherheitspuffer haben möchte, der setzt besser auf die Aktienanleihe.

