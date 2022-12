Hinter dem Türchen Nummer 7 des BÖRSE ONLINE Adventskalenders verbirgt sich ein Derivat auf eine Aktie, die vor allem 2021 in aller Munde war, gemessen am Hochkurs aber einiges verloren hat Mit dem Derivat können Anleger noch billiger einsteigen, haben einen dicken Risikopuffer und eine hohe Renditechance. Von Jörg Lang

Der Impfstoff von Biontech gilt im Moment als eine der besten Schutzmaßnahmen gegen eine Covid-19 Virus und seine vielen Varianten. Die Aktie schwankt aber sehr stark, weil nicht klar ist, wieviel Impfstoff in Zukunft verkauft werden kann. Diese Schwankungen können mit Bonuszertifikaten geglättet werden. Bonuszertifikate beziehen sich auf einen Basiswert, hier der ADR von Biontech. In der hier verwendeten gedeckelten Variante, verspricht das Produkt eine feste Auszahlung am Laufzeitende, wenn die Aktie ein bestimmtes Level nicht erreicht oder unterschreitet. Ist das der Fall, entwickelt sich das Produkt wie eine Aktie.

So investieren Sie einmal anders in die Biontech-Aktie

Im Fall des ausgewählten Derivats liegt diese von Fachleuten als Kursgrenze bezeichnete Marke bei 100 Dollar. Der Abstand zum aktuellen Kurs der Biontech-Aktie beträgt 38 Prozent. Um diesen Prozentsatz kann die Aktie fallen, ohne dass der Bonusbetrag gefährdet wird. Wird die Grenze nicht berührt, erhalten Anleger am Laufzeitende am 15. Dezember 2023 den Bonusbetrag im Gegenwert von 180 Dollar ausgezahlt. Bei aktuellen Wechselkursen errechnet sich eine Bonusrendite von mehr als 29 Prozent. Das Derivat handelt mit einem Abschlag von fast 14 Prozent gegenüber der Aktie, was das absolute Verlustrisiko noch einmal reduziert.

Ziel des Investments ist natürlich zum Ende der Laufzeit den Höchstbetrag einheimsen zu können. Sollte der Basiswert deutlich ansteigen, dürfte der Bonus bis zu einer gewissen grenze mitlaufen. Risikoscheue Anleger setzen einen Stopp bei 110 Euro.

