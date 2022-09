Eine Aktie aus dem BO Agrar und Nahrung Index erhält ein kräftiges Kaufsignal. Was genau dahintersteckt und wie der Index aktuell performt.

Laut der Bank HSBC sei die Brauerei Anheuser Busch InBev jetzt eine attraktive Kaufgelegenheit wert. Schließlich notieren die Aktien weit unter ihren Höchstständen und die Aktienanalysten sehen neues Potenzial bei den Premium-Marken des Konzerns.

Denn Analyst Carlos Laboy sprach eine neue Kaufempfehlung für die Aktien vonAnheuser Busch InBev aus und erhöhte das Kursziel für die Belgier leicht von 64 Euro auf 65 Euro. So ergibt sich ein Kurspotenzial von rund 33 Prozent.

Aktuell sind die Belgier mit einem KGV von 16,6 und einer Dividendenrendite in Höhe von 1,08 Prozent nicht schlecht bewertet. Zudem schreibt Carlos Laboy: „Nachdem die Aktie im vergangenen Jahr mehr als 20 Prozent ihres Wertes verloren hat, stufen wir ABI aufgrund der Bewertung hoch, und weil der Umsatz- und Margendruck bis zum Jahresende und im nächsten Jahr nachlassen sollte.“ Zudem schreibt der Analyst der HSBC, dass der Kostendruck zwar hoch sei, der Konzern die Preise aber bei den Premiummarken erhöhen könne. Hier fügt er hinzu: „Das Premium-Wachstum gewinnt an Dynamik, da das Unternehmen Marken mit besserer Marketing- und Innovationsdisziplin aufbaut.“

Seit Auflage im Juni konnte der Index zwischenzeitlich um mehr als sieben zulegen und notiert jetzt nach der jüngsten Marktschwäche noch rund ein Prozent im Plus.

Anleger, die auf den Megatrend Agrar und Nahrung setzen wollen, können dies mit dem BÖRSE ONLINE Agrar und Nahrung Index tun. Mit dem Indexzertifikat - WKN DA0ABQ - können interessierte Anleger breit gestreut in 20 Aktien aus dieser wichtigen Branche investieren. Anheuser Busch InBev ist Teil dieses Portfolios.

Hinweis auf Interessenskonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG als alleinige Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere, Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc, hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.