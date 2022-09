Wenn in turbulenten Börsenphasen die Kurse schwanken, ist es gut, auf robuste Werte setzen zu können. Hier gibt es ein ganzes Bündel. Von Florian Hielscher

Die Börsen sind weiter auf Richtungssuche. Durch die vielen Unwägbarkeiten brauchen Anleger momentan starke Nerven. Gut, wenn man dabei auf Werte setzen kann, die auch in schwierigeren Zeiten mit Stabilität glänzen können.

Ein von der Konjunktur weniger ab­hängiges Geschäftsmodell hilft dabei. Die französische Vinci hat das gleich in mehreren Feldern. Sie agiert als Bau­konzern, betreibt aber auch selbst In­frastruktur wie Autobahnen und Flug­häfen. Damit glänzt das Unternehmen mit einem krisenbeständigen Geschäft, bringt durch zunehmende Investitionen in Infrastruktur und Energiepro­jekte aber noch Wachstumsfantasie mit. Durch internationale Expansion will sich das Unternehmen unabhängiger vom heimischen Markt machen.

Stabile Werte für unsichere Zeiten

In Zeiten höherer Kosten und gesun­kener Konsumlaune nehmen Unterneh­men weiter Geld für den Schutz vor An­griffen auf Computer und Netzwerke aus. Das spielt Palo Alto, einem Spezia­listen für Cybersicherheit, in die Karten.

Für das Ende Juli abgeschlossene Ge­schäftsjahr meldete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 29 Prozent. Die Nachfrage bleibt hoch, ein oft hoher Anteil durch Abonnements bringt gut planbare Verkaufserlöse.

Der Schweizer Nahrungsmittelgigant Nestlé ist wohl der Inbegriff eines stabi­len Wertes. Dank Preissetzungsmacht überwindet der Konzern auch Krisen­zeiten besser als andere. Kostensteige­rungen werden weitergegeben, die Um­sätze wuchsen im ersten Halbjahr um mehr als neun Prozent. Die Aktie ist ein beständiger Dauerläufer und gab seit Jahresbeginn deutlich weniger nach als DAX oder S&P 500.

Im BO-Index Stabile Werte befinden sich Unternehmen aus weitestgehend krisenresistenten Branchen, verteilt über Rohstoffklassen und Währungs­räume. Alle Aktien sind anfangs gleichgewichtet, abgerundet wird das Port­folio durch einen zehnprozentigen Gold­anteil, abgebildet über börsengehandel­tes Xetra­Gold. Die Zusammensetzung wird halbjährlich zurückgesetzt.