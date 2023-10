Das sind die wichtigsten Nachrichten am Montag, dem 23. Oktober rund um die Börse und Ihr Geld. Im Fokus: Volkswagen, Münchener Rück, Bayer & Co.

Volkswagen mit Hiobsbotschaft bei der Gewinnprognose – Wie geht es mit der Aktie weiter?

Am Freitag nach Börsenschluss wartete eine Schocknachricht auf Volkswagen-Anleger, denn der Konzern veränderte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. So reagiert die Aktie und so kann es jetzt für den Titel weitergehen:

Weiterlesen...

Darum kommt die Inflation ab 01. Januar 2024 wieder massiv zurück

Die Inflation in Europa scheint auf dem absteigendem Ast, doch die EU könnte sich mit dieser Entscheidung nun in das nächste Inflationschaos stürzen. Das müssen Anleger jetzt wissen:

Weiterlesen...

DAX rauscht ab – Kommt jetzt der große Crash?

Schon das gesamte Jahr fürchten Anleger den großen Ausverkauf an den Märkten und am Freitag stand der DAX erstmals seit März unter 15.000 Punkten. Kommt jetzt der große Crash an den Märkten?

Weiterlesen...

Neue Prognose: DAX-Konzern Münchener Rück überrascht Anleger

Ohne Vorwarnung hat der DAX-Konzern Münchener Rück am Montag Eckdaten zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Diese ließen die Aktie nach einem negativen Handelstag wieder nach oben schießen. Das müssen Anleger jetzt wissen:

Weiterlesen...

Bayer-Aktie: Die Siegesserie ist beendet

Erneut schlechte Nachrichten für Bayer: die Siegesserie des Konzerns in den Roundup-Prozessen ist vorbei. Das müssen Anleger jetzt wissen und so geht es mit der Aktie weiter:

Weiterlesen...

Festgeld-Schock: Klarna senkt die Zinsen auf dem Festgeld - Folgen bald weitere Banken?

Ganz überraschend senkt der beliebte Festgeld-Anbieter Klarna die Zinsen auf dem Festgeld. Wie die neuen Zinsen nun aussehen und ob andere Banken nun folgen.

Weiterlesen...

Diese deutschen Aktien stehen jetzt vor einem Turnaround und diese nicht: BASF, Deutsche Bank, Vonovia, Siemens Energy und Co.

Viele deutsche Aktien haben in den vergangenen Monaten deutlich im Kurs verloren. Doch dies wird nicht immer so weitergehen. Wir haben die Verlierer analysiert und verraten, welche Aktien von Bayer, BASF, Volkswagen, Deutsche Bank, Vonovia und Co vor dem Turnaround stehen - und welche nicht.

Weiterlesen...