Sollten Sie diese günstigen Einstiegschancen jetzt nutzen? Diese Aktie ist seit Jahresanfang bereits über 60 Prozent gefallen – und die bekannte Investorin Cathie Wood schlägt zu. Das Besondere: Auch die Mehrheit der Analysten ist überzeugt und sieht Kurschancen von knapp 100 Prozent.

Was Cathie Wood (68) kauft, beobachtet die Wall Street genau. Denn nicht nur polarisiert die Investorin und CEO von ARK Invest mit ihren wagemutigen Investments immer wieder. Sondern sie gilt auch als die Expertin, wenn es um disruptive Innovationen geht.

Anleger, die also wirklich von Anfang an bei etwas Revolutionärem dabei sein wollen, sind bei Wood an der richtigen Stelle. Allerdings muss man dementsprechend auch eine hohe Risikobereitschaft mitbringen, denn häufig handelt es sich bei den Aktien, die Wood auf dem Schirm hat, noch nicht um profitable Unternehmen, die erst am Anfang ihrer Reise stehen.

Aktie fällt um 60% und Cathie Wood schlägt zu – günstige Einstiegschance?

Jüngst sticht nun wieder einer von Cathie Woods Einkäufen ins Auge: Denn sie schlug bei einer Aktie zu, die seit Jahresanfang schon über 60 Prozent im Minus liegt. Dabei handelt es sich um das Biotech-Unternehmen 10x Genomics. Wood kaufte für den von ihr aktiv gemanagten Flaggschiff ETF, den ARK Innovation, am zwölften Juli über 360.000 Aktien. Im Juni schlug sie sogar ganze sechsmal zu und auch insgesamt kaufte die Investorin bereits seit Jahresanfang immer und immer wieder Aktien des Unternehmens.

Doch um was für ein Unternehmen handelt es sich bei 10x Genomics? Das Biotechunternehmen wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und den Fokus auf Gensequenzierungstechnologien. Das Unternehmen ist unter dem Strich zwar noch nicht profitabel – bedient aber dennoch einen vielversprechenden Bereich. Laut Grand View Research soll der weltweite Markt für Gensequenzierung bis 2030 jedes Jahr noch über 20 Prozent wachsen.

Die Innovationen von 10X Genomics erstrecken sich etwa auf Bereiche wie die Krebsforschung, Immunologie oder auch die Neurowissenschaft.

Jetzt diese gecrashte Cathie Wood Aktie kaufen?

Die Aktie liegt seit dem Börsengang allerdings 70 Prozent im Minus und ist seit Jahresanfang rund 67 Prozent gefallen. Wie erwähnt ist das Unternehmen noch nicht profitabel. Der Verlust je Aktie lag im Geschäftsjahr 2023 bei minus 1,77 US-Dollar und könnte laut Analysten 2024 immer noch bei minus 1,58 US-Dollar liegen. Zwar konnte das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein starkes Umsatzwachstum vorlegen. 2022 lag dieses jedoch „nur“ bei fünf Prozent. 2023 erzielte 10x Genomics dann ein Plus von knapp 20 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Plus von acht Prozent auf 667 Millionen US-Dollar.

Sie sind fasziniert davon, wie die Finanzelite investiert? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Positionen von Milliardären wie Warren Buffett oder Ken Fisher setzt

Der CEO sagte im April zu den Ergebnissen des ersten Quartals: „Insgesamt sind wir von der anfänglichen Begeisterung, der Akzeptanz und dem Feedback der Kunden ermutigt und glauben, dass diese neuen Produkteinführungen das Wachstum im weiteren Verlauf des Jahres beschleunigen werden.“ Erfolgreiche Produkteinführungen könnten der Aktie in die Karte spielen.

Sonst gibt es derzeit aber wenig starke Signale für ein baldiges Ausbrechen der Aktie. Allerdings scheint die Mehrheit der Analysten von einem Kauf überzeugt. Und ein durchschnittliches Kursziel von 34 US-Dollar bietet knapp 100 Prozent Kurschance. Zweifelsohne könnte sich ein Kauf dann auszahlen, wenn Cathie Wood mit ihrer Wette richtig liegt.

