Zur Wochenmitte spurtet der Deutsche Aktienindex über den massiven Widerstand um 15.700 Punkte und markierte im Anschluss ein neues Jahreshoch. Hält er das frisch eroberte Niveau, wäre der Weg zum Allzeithoch bereitet.

Nachdem sich der Deutsche Aktienindex DAX seit einigen Handelstagen zögerlich knapp unter dem Widerstand um 15.700 Punkte seitwärts hangelte, sorgte ein dynamischer Aufwärtsimpuls zur Wochenmitte für ein neues Jahreshoch bei 15.827 Zählern - ein Level, welches nur kurzzeitig währte und zunächst nicht gehalten werden konnte, denn der DAX sackte wieder ab. Allerdings notiert das Börsenbarometer am Donnerstagmorgen nur ganz knapp unter der starken Hürde um 15.700 Punkte.

Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 DAX: Kursentwicklung seit Dezember 2020

DAX im Chartcheck

Nun bleibt abzuwarten, ob das frisch eroberte Niveau über 15.700 Zählern gehalten und ausgebaut werden kann. Dann gilt die Hürde als überwunden und der Weg zum Allzeithoch bei 16.290 Punkten vom November 2021 wäre weitestgehend bereitet. Fällt der DAX wieder unter 15.700 Zähler zurück, würde dies eine Konsolidierung nach sich ziehen. Eine erste solide Unterstützung bietet dann die Region zwischen 15.425 und 15.300 Zählern. Darunter liegen um 15.000 und 14.500 Punkten die nächsten Haltebereiche.



Die Rallye ausgelöst hatten die niedrigen Inflationszahlen in den USA. Daraufhin ging es für die Märkte erst nach oben, bevor viele Gewinne wieder abverkauft wurden. Lesen Sie dazu auch: Inflation in den USA sinkt stark! Aktien an der Börse heben ab: Nasdaq, Dow Jones, DAX und Co. im Plus