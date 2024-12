Das war wohl die beste Investition seines Lebens: Der Milliardär Warren Buffett hat vor vielen Jahren 100 US-Dollar in eine ganz bestimmte Sache investiert – und diese Entscheidung soll maßgeblich zu seinem heutigen Erfolg beigetragen haben.

Warren Buffett (94) ist weltweit berühmt: Nicht nur gilt das „Orakel von Omaha“ als der wohl beste Investor der Welt, er gehört auch seit Ewigkeiten zu den reichsten Menschen der Welt und führte diesen Titel als reichster Mensch zeitweise sogar an.

Für seinen Erfolg gibt es sicherlich viele Gründe. Doch eine Investition hebt sich besonders hervor: Es handelt sich um 100 US-Dollar, die entscheidend zum gigantischen Erfolg des Milliardärs beigetragen haben.

Aber worum geht es dabei, und was können wir daraus lernen?

Buffetts bestes Investment: Diese 100 US-Dollar machten ihn heute so erfolgreich

Der Milliardär Warren Buffett ist bekannt für seine Redekunst. Jedes Jahr stellt er sich bei der Hauptversammlung seiner Firma Berkshire Hathaway den Fragen seiner Aktionäre und wird auch in den Medien vielfach zitiert. Besonders interessant ist ein Bericht von "CNBC", in dem Buffett erzählt, dass er bis zu seinem 20. Lebensjahr panische Angst davor hatte, vor Menschen zu sprechen.

„Allein der Gedanke daran machte mich körperlich krank. Ich musste mich buchstäblich übergeben“, so Buffett gegenüber CNBC. Zu Beginn seiner Collegezeit wählte er sogar seine Kurse so aus, dass er nichts präsentieren musste. Doch Buffett war klar: Er musste etwas ändern.

Also meldete er sich für einen Kurs zum Thema öffentliches Reden von Dale Carnegie an der Columbia Business School an (Carnegie ist bekannt als Autor von Büchern wie „Sorge dich nicht, lebe!“). Allerdings drückte er sich dann im letzten Moment davor. „Ich konnte es einfach nicht tun. Ich hatte solche Angst“, so der heutige CEO von Berkshire Hathaway.

Die beste Investition seines Lebens: Das trug zu Warren Buffetts Erfolg bei

Warren Buffett gab jedoch nicht auf – zum Glück, denn wer weiß, ob wir heute von seinem Wissen so profitieren könnten. Kurz nach seinem College-Abschluss entdeckte er erneut die Anzeige für den Kurs.

„Diesmal habe ich dem Lehrer 100 Dollar in bar gegeben. Ich wusste, wenn ich ihm das Geld gebe, werde ich auftauchen“, so Buffett.

Er stellte fest: Es waren 30 andere Leute dort, denen es genauso ging wie ihm. „Wir hatten alle Probleme, unsere eigenen Namen auszusprechen.“

Nachdem er den zwölfwöchigen Kurs beendet hatte, war Buffett klar, dass er dranbleiben musste. Er bewarb sich um eine Lehrstelle an der Universität von Omaha: „Ich habe einfach weitergemacht, und jetzt kann mich niemand mehr vom Reden abhalten“.

Die Geschichte von Warren Buffett zeigt uns eindrucksvoll, dass der Weg zum Erfolg oft außerhalb der Komfortzone beginnt. Auch eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten der Welt musste sich seinen größten Ängsten stellen. Viele Menschen kämpfen mit denselben Herausforderungen – sei es die Angst vor dem öffentlichen Sprechen oder anderen Unsicherheiten. Doch was wirklich zählt, ist der Wille, daran zu arbeiten und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Buffett blieb dran und nutzte seine Erfahrung als Sprungbrett für weitere Erfolge.

