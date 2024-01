Der Bullenmarkt hat 2023 gerade vielen Growth-Aktien satte Kursgewinne beschert. Einige Papiere von Unternehmen konnten von dem Aufschwung an den Börsen trotz Wachstumspotenzial nicht profitieren. Wird 2024 alles anders?

Nicht alle können Gewinner sein. Und nicht jede vielversprechende Aktie kann davon profitieren, wenn ihre Branche im Aufwind ist. Am Ende bleiben immer ein paar „Loser“ zurück. So auch 2023, nach einem an sich sehr erfolgreichen Börsenjahr. Für einige Unternehmen könnte es im neuen Jahr aber aufwärts gehen, wie die Experten von „The Motley Fool“ berichten. Das Potenzial ist da.

Etsy bald oben auf?

Ja, Etsy war genau einer dieser besagten Verlierer im Jahr 2023 unter den E-Commerce-Anbietern. Im letzten Jahr sackte der Aktienkurs um mehr als 30 Prozent ab. Laut Einschätzung von „The Motley Fool“ lag das unter anderem daran, dass Anleger vor Unternehmen zurückschreckten, die vor allem Produkte anbieten, die für das Leben nicht essentiell sind. Etsy bringt auf seiner Plattform Käufer und Verkäufer von handgefertigten Waren zusammen. Da es sich nicht um lebensnotwendige Produkte handelt, leidet also der Umsatz, wenn Kunden nicht mit Geld um sich werfen können. Das ist bei steigenden Verbraucherpreisen auch 2024 möglich, dennoch gibt es laut den Experten Gründe, an einen Erfolg der Plattform zu glauben.

Trotz des Drucks ist das Unternehmen nämlich profitabel und verzeichnete einen Aufschwung des Umsatzes und Nettogewinns, wie es sich aus dem letzten Quartalsbericht ablesen lässt. Gleichzeitig gab es Zuwächse bei der Summe aller Produkttransaktionen (Bruttowarenvolumen) und mit 92 Millionen einen Höchststand bei den aktiven Käufern. Zudem verfügt das Unternehmen über Barmittel in Höhe von etwas mehr als einer Milliarde US-Dollar und betreibt ein kapitalschonendes Geschäftsmodell, wie „The Motley Fool“ weiter berichtet.

E-Commerce und Haustiere kommen bei Chewy zusammen

Ein weiteres E-Commerce-Unternehmen, dessen Aktienkurs im letzten Jahr um mehr 30 Prozent einbrach, ist Chewy. Dabei gab es bei dem Anbieter, der für Haustiere unter anderem Futter und Supplements anbietet, einige gute Nachrichten. Der Shop konnte den Angaben zufolge im Jahr 2022 seinen ersten Jahresgewinn vermelden und zeigte im letzten Jahr von Quartal zu Quartal gute Zahlen. Beispielsweise stieg der Nettoumsatz und der Umsatz pro aktivem Kunden. Für regelmäßige weitere Einnahmen spricht laut „The Motley Fool“ auch der Autoship-Service des Unternehmens, durch den Kunden Produkte automatisch nachbestellen und geliefert bekommen. Der Service macht mehr als 75 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Was zudem für weiteres Wachstum spricht, sind eine im letzten Jahr begonnene Expansion nach Kanada und der Einstieg in die Gesundheitsvorsorge für Haustiere. Chewy bietet unter anderem Gesundheitsversicherungen für die Tiere an und startet 2024 mit der Eröffnung von Tierarztpraxen. Laut einer Studie von Mordor Intelligence könnte der Markt für Haustiere zudem bis zum Jahr 2029 auf über 100 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Interessieren Sie sich auch für Underdog-Aktien aus der Technologie? Dann ist vielleicht der Reversal Index von BÖRSE ONLINE etwas für Sie. Er setzt auf zehn Highflyer, die noch vor wenigen Monaten als Zukunftsaktien gehandelt wurden und deren Kurse zuletzt unter die Räder kamen. Die ersten befinden sich wieder auf dem Weg nach oben.

Teladoc Health und die Telemedizin

2019 war der Markt für Telemedizin laut Statista fast 50 Milliarden US-Dollar wert. Bis ins Jahr 2030 könnte sich dieser Wert mehr als verneunfachen. Das könnte auch ein Grund sein, warum die Experten von „The Motley Fool“ Teladoc Health und der Aktie in Zukunft noch einiges zutrauen. Das Unternehmen betreut mit seiner virtuellen Gesundheitsberatung mehr als die Hälfte der 500 umsatzstärksten Unternehmen der USA. In jüngster Vergangenheit zeigten sich Anleger aber skeptisch, ob Tealdoc trotz Umsatzwachstum auch rentabel wirtschaften kann. In den letzten Quartalsergebnissen konnte das Unternehmen aber Ergebnisse erzielen, die den Schätzungen entsprachen oder sogar darüber lagen. Laut Unternehmensangaben lag im dritten Quartal das bereinigte EBITDA 73 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Als Wachstumstreiber für die Zukunft könnte sich vor allem der zunächst kostspielige Kauf von Livongo herausstellen. Livongo ist ein Spezialist für chronische Krankheiten, an denen um die Hälfte aller Amerikaner leiden.

Sollten sich die Prognosen bestätigen, dass uns 2024 ein wirtschaftlich schwieriges Jahr bevorsteht, könnten es auch diese Unternehmen wieder schwer haben. Da sie sich aber in der Vergangenheit krisenfest gezeigt haben, könnte aus den Aktien-Losern ganz schnell Gewinner werden.

Lesen Sie auch: Microsoft, Apple oder gar Nvidia? Analysten offenbaren, welche Unternehmen in den nächsten Monaten die wertvollsten sein werden



Oder: "Steuererhöhungen und Kürzung von Sozialausgaben nötig" sagt bekannter deutscher Ökonom, um den Turnaround für Deutschland zu schaffen