Welche Aktie wird am meisten zulegen und das wertvollste Unternehmen der Welt schaffen? Eine neue Auswertung von Analysten offenbart nun, welche Kandidaten es in die vordersten Reihen schaffen könnten – das birgt Überraschungen

Die Aktien von Apple und Microsoft lieferten sich zuletzt einen erbitterten Kampf als es darum ging, wer das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Nachdem Apple diesen Titel viele Jahre innehatte, schaffte es der Bill-Gates-Konzern kürzlich nun, Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abzulösen.

Doch wird Microsoft seinen Vorsprung beibehalten können? Schließlich ist es nach wie vor ein dichtes Kopf an Kopf Rennen. Microsoft hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,9 Billionen US-Dollar, Apple 2,83 Billionen US-Dollar. Es geht also nur um minimale Unterschiede. Eine neue Auswertung von „Investor’s Business Daily“ anhand von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith offenbart nun ein Liste mit den zehn Kandidaten, die auf Sicht von zwölf Monaten die wertvollsten Unternehmen im S&P 500 sein werden – und einige von ihnen damit wohl auch die wertvollsten der Welt. Denn die wertvollsten Unternehmen der Welt sind derzeit bis auf Saudi Aramco alle US-Aktien.

Das werden die wertvollsten Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten sein

Geht es nach dieser Auswertung, können sich Microsoft-Aktionäre freuen. Denn demnach sollte der Tech-Gigant weiterhin auf Platz eins sein. Der Grund, wie Investor’s Business Daily berichtet: Microsofts Bemühungen zum Thema KI würden sich endlich auszuzahlen beginnen, Apple hingegen zehre weiterhin vom iPhone. Ein Blick in die Datenbank von Bloomberg zeigt: Während der Konsens der Analysten bei Microsoft für das Geschäftsjahr 2024 (endet am 30. Juni) und auch das darauffolgende zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie erwartet, sind es bei Apple jeweils nur einstellige Raten.

Das führte bei der Auswertung unter anderem dazu, dass Microsoft in den kommenden zwölf Monaten eine Marktkapitalisierung von 3,1 Billionen US-Dollar vorausgesagt wird, was derzeit einem Anstieg von 6,9 Prozent entspricht und Apple „nur“ 3,09 Billionen US-Dollar, das wäre allerdings ein Plus von neun Prozent.

Die Analyse ergibt auch, dass Aktien wie Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire und Tesla ihre Plätze beibehalten werden im S&P 500. Eine Überraschung könnte es bei Eli Lilly und Visa geben. Während Die Visa Aktie in den nächsten zwölf Monaten eine Marktkapitalisierung von 0,60 Billionen US-Dollar erreichen könnte und die Aktie damit deutlich steigen würde, könnte die Marktkapitalisierung von Eli Lilly laut der Analyse fallen. Visa hätte somit die Möglichkeit, den Konzern eventuell von Platz neun zu verdrängen.

S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily Die wertvollsten Unternehmen S&P 500 nächste zwölf Monate

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.