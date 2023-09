Unternehmensprofil

Die ETSY, INC. ist ein Betreiber von Online-Marktplätzen. Diese Marktplätze bilden zusammen ein "House of Brands". Der wichtigste Marktplatz, Etsy.com, ist für zig Millionen Käufer weltweit die Anlaufstelle für einzigartige Waren, die von Kunsthandwerkern und Unternehmern hergestellt werden. Das Geschäftsmodell ist auf Verkäufer ausgerichtet: ETSY verdient Geld, wenn die Verkäufer Geld verdienen. Neben dem Marktplatz werden eine Reihe von umsatzfördernden Verkäufer-Tools und -Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zum Kernmarktplatz Etsy besteht das "House of Brands" aus der Reverb Holdings, Inc., einem 2019 übernommenen Marktplatz für Musikinstrumente, sowie die im Juli 2021 erworbenen Depop Limited (Marktplatz für den Wiederverkauf von Mode) und Elo7 Serviços de Informática S.A. (brasilianischer Marktplatz für handgefertigte Artikel).

Offizielle Webseite: www.etsy.com