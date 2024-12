Ist das etwa die beste Aktie der Welt? Eine Künstliche Intelligenz hat verraten, für welchen Kandidaten sie sich entscheiden würde, wenn sie nur eine einzige Aktie kaufen dürfte und für immer halten soll.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, nur eine einzige Aktie zu halten und diese dauerhaft in Ihrem Depot zu behalten, für welches Unternehmen würden Sie sich entscheiden?

Zahlreiche Aktien kommen hierfür in Betracht. Vorteilhaft wäre ein stabiles, zukunftssicheres Geschäftsmodell – ein Unternehmen, das sowohl Stabilität als auch Wachstumschancen bietet und idealerweise Dividenden ausschüttet. Doch aus dem riesigen Aktienuniversum: Welche Aktie eignet sich am besten?

Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: eine künstliche Intelligenz (KI).

KI wählt die beste Buy & Hold Forever Aktie der Welt aus

Denn eine künstliche Intelligenz verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis. Das bedeutet, sie kann bei ihren Entscheidungen eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen und verarbeiten.

Für dieses Experiment wandten wir uns an eine der wohl bekanntesten KIs: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT-4o.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Wenn du nur eine Aktie kaufen könntest und sie für immer halten sollst, welche wäre es?

ChatGPT: Wenn ich nur eine Aktie auswählen und sie für immer halten müsste, würde ich mich für die Microsoft Corporation (MSFT) entscheiden. Microsoft ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einer breiten Produktpalette, darunter das Betriebssystem Windows, die Office-Produktivitätssuite und die Cloud-Plattform Azure. Diese Diversifizierung ermöglicht es dem Unternehmen, in verschiedenen Marktsegmenten erfolgreich zu sein und sich an technologische Veränderungen anzupassen.

Ein entscheidender Faktor für die Attraktivität von Microsoft ist seine starke Marktstellung im Cloud-Computing-Bereich. Azure zählt zu den führenden Cloud-Diensten weltweit und trägt erheblich zum Umsatzwachstum des Unternehmens bei. Darüber hinaus hat Microsoft in den letzten Jahren kontinuierlich in innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge investiert, was zusätzliche Wachstumschancen eröffnet.

Finanziell zeichnet sich Microsoft durch eine solide Bilanz mit stetigem Umsatz- und Gewinnwachstum aus. Das Unternehmen verfügt über hohe Cash-Reserven und eine geringe Verschuldung, was ihm Flexibilität für zukünftige Investitionen und Akquisitionen bietet. Zudem ist Microsoft bekannt für seine zuverlässigen Dividendenzahlungen, was es für langfristige Anleger besonders attraktiv macht.

Zusammenfassend bietet Microsoft eine Kombination aus Marktführerschaft, Innovationskraft und finanzieller Stabilität, die es zu einer geeigneten Wahl für eine langfristige Investition macht.



