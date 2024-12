In einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung hat die Investmentbank Goldman Sachs jetzt einen genialen Tipp an Anleger verraten und gezeigt, was sie jetzt tun müssen, um an der Börse erfolgreich zu sein.

Der Aktienmarkt befindet sich aktuell im Aufwind, und Anleger feiern die Rallye an allen Fronten. Doch für diejenigen, die besonders hohe Returns einfahren wollen, hat der Aktienmarktstratege Scott Rubner kürzlich einen genialen Tipp veröffentlicht:

Goldman Sachs verrät genialen Tipp

So verwies Rubner darauf, dass der Markt aktuell besonders von Privatanlegern getrieben sei, die in FOMO jetzt noch Aktien kaufen würden. Mit Humor sprach er davon, dass sich jetzt Investoren in der Kneipe der Stadt vereinen. Daher rührt auch der Rat des Strategen an Anleger.

Er sagte: „Ich gehe wieder jeden Morgen auf Reddit, um die Namen des Tages zu sehen.“ Denn laut Rubner kann es sich jetzt ganz besonders lohnen, auf viel diskutierte Aktien in einem Markt zu setzen, der von Privatanlegern angetrieben wird.

Wer diesen Rat befolgen will, der kann einen Blick auf die aktuell am meisten diskutierten Werte auf der Social-Media-Plattform werfen. Das sind konkret:

Nvidia

Archer Aviation

Intuitive Machines

Sollten Anleger das jetzt unbedingt tun?

Allerdings gibt es bei dieser Strategie auch entsprechende Risiken, die beachtet werden sollten – immerhin ist Rubners Ansatz sehr prozyklisch und orientiert sich an den aktuellen Trends. Sollte die Stimmung an den Börsen allerdings drehen, so könnte durch eine solche Strategie entsprechend schnell ein Verlust entstehen.

Anleger sollten daher bei einem Kopieren dieser Strategie entsprechende Stopps nutzen oder sich lieber auf die Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien und nicht momentumgetriebener Hype-Werte konzentrieren.

Lesen Sie auch:

Macht ausgerechnet die Postbank jetzt N26, DKB & Co. Konkurrenz?

Oder:

Achtung: Stimmt dieser Indikator, werden Sie es bereuen, nicht mehr Aktien gekauft zu haben