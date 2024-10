Diese Buy & Hold forever Aktie ist am Dienstag nach Börsenschluss wegen eines Skandals deutlich unter Druck geraten. Doch was sollten Anleger nach dem Kurseinbruch tun? Ist das eine Kaufchance oder womöglich ein Warnsignal?

Die Aktien von McDonalds sind echte Titel für Buy & Hold forever. Über Jahre hat die Restaurantkette für ihre Aktionäre stabile und hohe Returns in Form von Dividenden als auch Kurssteigerungen generiert.

Allerdings ging es mit den Papieren am Dienstag im nachbörslichen Handel deutlich nach unten – der Grund: ein Skandal mit Todesfolge in den USA.

Skandal bei Buy & Hold forever Aktie

So gab das Zentrum für Seuchenkontrolle am Dienstag eine Warnung über einen Ausbruch von E. coli (Bakterie) bei McDonalds heraus. Zuvor waren laut Medienberichten zehn Personen in den Bundesstaaten Nebraska und Colorado ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine ältere Person sei bereits verstorben, hieß es.

McDonalds reagierte sofort auf den Vorfall, nahm das betreffende Menü (Quater-Pounder Hamburger) von der Karte und verkündete eine aktive Zusammenarbeit mit den Behörden. Dennoch brach die Aktie an der Börse zeitweise zweistellig infolge dieser Meldung ein.

Dementsprechend stellt sich für Anleger die Frage: Ist das eine Kaufchance oder womöglich ein Warnsignal?

Ist der Kurseinbruch eine Kaufchance oder ein Warnsignal?

Grundsätzlich sind Rücksetzer bei Buy & Hold forever Aktien immer Kaufsignale, wenngleich der aktuelle Skandal bei McDonalds für Anleger nicht leicht zu verdauen sein dürfte. Immerhin sind Probleme bei der Hygiene und Krankheitsfälle die negativste Publicity in der Branche. Wozu das führen kann, zeigt der Fall Chipotle in den Jahren 2015 bis 2018 (zeitweise 70 Prozent Verlust).

Anders als bei dem Anbieter von mexikanischem Fastfood scheint es sich hier allerdings nicht um ein strukturelles Problem zu handeln, und der Skandal könnte das Potenzial haben, sich bald in Luft aufzulösen. Dementsprechend könnte sich hier eine Kaufchance für mutige Anleger bieten. Experten wie John Ivankoe von Jefferies rieten nach dem Kursrutsch in ersten Reaktionen ebenfalls zum Kauf.

