Obwohl die Börse nach der Wahl Donald Trumps gut gelaufen ist, gibt es immer noch unterbewertete Aktien mit großem Potenzial. Welche Aktien Morningstar nun empfiehlt und welche Titel davon einen Burggraben aufweisen.

10 unterbewertete Aktien nach Morningstar

1. AstraZeneca

2. TotalEnergies

3. American Tower

4. Banco Bradesco

5. Teva Pharmaceutical Industries

6. Conagra Brands

7. Exact Sciences

8. Teleflex

9. Sunrun

10. Marqeta

Zwar sind alle diese 10 Aktien unterbewertet, doch nicht alle dieser Aktien sind auch Burggraben-Aktien:

Diese Burggraben-Aktien sollten Anleger sich anschauen

Eine von diesen Burggraben-Aktien, die also einen starken Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben und daher gut an der Börse laufen sollen, ist die Astra Zeneca Aktie. Das Pharma-Unternehmen befindet sich aktuell in einer Korrektur und verlor zuletzt deutlicher. So ging es aber auch der Konkurrenz wie Eli Lilly oder Novo Nordisk. Für die Experten von Morningstar ist jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt bei Astra Zeneca, denn sie empfehlen die Aktie mit einem Kursziel von 78 Dollar zum Kauf, was einem Potenzial von 22 Prozent entspricht.

Die zweite Aktie, die einen Burggraben hat, ist die American Tower-Aktie. Zwar sagen die Experten von Morningstar hier, dass der Burggraben lediglich ein kleiner ist, aber immerhin. Dabei ist American Tower ein unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Kommunikationsimmobilien. Hauptgeschäft ist die Vermietung von Standorten an Mobilfunkanbieter, Radio- und Fernsehunternehmen, Drahtlos-Datenanbieter, Behörden oder Kommunen. Laut den Experten von Morningstar hat die American Tower-Aktie aktuell ein faires Kursziel von 230 Dollar, was ein Potenzial von fast 15 Prozent bedeutet. Zwar korrigierte die Aktie zuletzt etwas, befindet sich seit Jahresbeginn aber noch deutlich im Plus.

So sehen Anleger, dass es trotz der jüngsten Rallye an den Märkten noch unterbewertete Aktien gibt. Und manche von Ihnen weisen sogar einen Burggraben auf.

