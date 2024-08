Das Portfolio von Bill Ackman ist legendär – denn der Milliardär investiert in gerade einmal sieben Aktien. Wenn er also auf einmal zwei weitere Papiere hinzukauft, muss er großes Potenzial in ihnen sehen – das steckt dahinter.

Der Investor und Milliardär Bill Ackman ist an der Wall Street legendär: Denn der 58-jährige investiert das Vermögen des Pershing Square Capital Management Hedgefonds, von dem er CEO und Gründer ist, in gerade einmal sieben Aktien.

Daher sorgt es für besonders großes Aufsehen, wenn der Investor diesem zentrierten Portfolio auf einmal zwei neue Aktien hinzufügt. Sollten Sie hier jetzt unbedingt auch zuschlagen?

Diese zwei Aktien haben es neu in das Portfolio von Milliardär Bill Ackman geschafft

Bisher befanden sich in Bill Ackmans Portfolio die Aktien von Hilton Worldwide, Chipotle Mexican Grill, Restaurant Brands International, die Alphabet A und C Aktie, Howard Hughes Corporation sowie Canadian Pacific Railway.

Und völlig neu dazu kaufte er über 6,8 Millionen Aktien der Brookfield Corporation sowie über drei Millionen Aktien von Nike. Bei Brookfield handelt es sich um einen Vermögensverwalter aus Kanada mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Seit Jahresanfang liegt die Aktie bereits rund 20 Prozent im Plus. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, günstig in Schnäppchen zu investieren und diese dann mit viel Gewinn zu verkaufen. Es scheint zu funktionieren, denn auch die Mehrheit der Analysten ist überzeugt und empfiehlt den Kauf. Mit einem Kursziel von 50 US-Dollar sehen sie acht Prozent Kurschance.

Bei Sportartikelhersteller Nike scheint Ackman den Dip zu nutzen, denn die Aktie liegt seit Jahresanfang über 20 Prozent im Minus. Nachdem bekannt wurde, dass er hier zugegriffen hat, stiegen die Aktien bereits um fast vier Prozent an. Ein Grund für den starken Rückgang der Aktie war unter anderem eine Kürzung der Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025. Analysten rechnen damit, dass der Umsatz um fünf Prozent zurückgehen könnte und der Gewinn je Aktie sogar um 21 Prozent auf 3,13 US-Dollar. Dafür rechnen sie im Jahr darauf wieder mit positiven Wachstumsraten. 21 Analysten raten zum Kaufen, 19 zum Halten und drei zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 90,44 US-Dollar bietet jetzt eine Kurschance von zehn Prozent.

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld anlegen? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top Positionen von Milliardären wie Warren Buffett, Bill Ackman & Co. setzt

Oder lesen Sie auch: Genialer ETF: Er schlägt sogar die Anlagestrategie von Milliardär Warren Buffett