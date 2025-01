Aktien wie die von Alphabet können sich über Jahrzehnte in einem Portfolio gut machen, denn die Geschäftsmodelle der Unternehmen scheinen für alle Krisen gewappnet. Vor allem ein Investment in mehrere solcher Papiere kann sich lohnen. So gehen Sie vor!



Nicht jeder Anleger hat Lust, den ganzen Tag Aktien zu beobachten und auf günstige Gelegenheiten zum Kauf zu warten. Viele Börsianer möchten auch einfach Aktien mit einer gewissen Stabilität ins Depot legen, die Ihnen ohne viel Aufwand noch in zehn oder sogar zwanzig Jahren Freude bereiten und Rendite liefern. Zu diesen sogenannten Buy & Hold forever-Aktien zählt unter anderem auch Alphabet mit seiner Google-Tochter. Also einmal kaufen und fertig?



Alphabet wehrt immer wieder Konkurrenz ab

Mit insgesamt sieben verschiedenen Diensten und zwei Milliarden Nutzern auf der Welt zählt die Aktie von Alphabet zu den erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Google-Suche, YouTube, Google Cloud und mehr, der Konzern kann sich auf viele beliebte Dienste stützen, die ihm regelmäßig Erlöse einbringen. In vielen Bereichen ist das Unternehmen Marktführer – und die (KI-) Konkurrenz konnte daran bisher trotz vieler Versuche nichts ändern. Der Marktanteil der Google-Suche liegt beispielsweise weiterhin bei etwa 90 Prozent.



Hinzu kommen zahlreiche Innovationen aus der eigenen KI-Forschung, das Quanten-Computing und mit der Firma Waymo sogar selbstfahrende Autos. Mit einem KGV von 26 liegt die Aktie zudem unter dem Schnitt des amerikanischen Index S&P 500 von 30. Es gab also schon schlechtere Momente, um bei dem Titel zuzuschlagen.



Ein weiterer Kandidat für die Ewigkeit: LVMH

Das Luxuskonglomerat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ist bekannt für eine Vielzahl von Luxusmarken und konnte mit einer Expansion nach Ostasien große Gewinne erzielen. Zuletzt schwächelte der Markt zwar deutlich, schon für die zweite Jahreshälfte zeigen sich die Analysten von Bain & Altagamma hinsichtlich einer Erholung des chinesischen Luxusgütermarktes.

Und das würde auch zeigen, dass Luxusgüter als Statussymbole und Teil der menschlichen Natur immer einen Platz am Markt finden werden – auch wenn manch ein Anleger den langfristigen Wert der Marken beispielsweise im Gegensatz zu elementaren Lebensmittelversorgern nicht immer sehen.



So investieren Sie gleich in mehrere Aktien für die Ewigkeit

Trotz der Marktstärke dieser Unternehmen ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass die Aktien immer Erfolg haben. Die Stabilität des eigenen Portfolios lässt sich aber erhöhen, wenn man gleich in mehrere dieser Buy & Hold forever-Aktien investiert. Alphabet und LVMH finden Sie beispielsweise auch gemeinsam mit anderen vielversprechenden Titeln im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. Damit bleibt Ihnen die tägliche Aktien-Analyse sehr wahrscheinlich erspart.



Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.